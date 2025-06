Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon, tỷ phú sở hữu 237 tỷ USD vừa làm đám cưới với nữ MC 56 tuổi Lauren Sánchez trên một hòn đảo ở Venice, Italy ngày 27/6.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez trong ngày cưới. Ảnh: Instagram

Cách đây ít giờ, trên Instagram gần 1 triệu người theo dõi, Lauren Sánchez đăng bức ảnh hạnh phúc nắm tay Jeff Bezos trong ngày cưới, thông báo họ chính thức là vợ chồng. Cặp đôi đính hôn năm 2023. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 khi Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott thông báo ly hôn sau 25 năm sống chung. Thời điểm đó, Sánchez đang làm thủ tục ly hôn người chồng 13 năm, Patrick Whitesell.

Lễ cưới xa hoa có sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng như bà hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, Gayle King, tài tử Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, ca sĩ Usher, nam diễn viên Leonardo DiCaprio và Tom Brady...

Jeff Bezos và Lauren Sánchez trên đường tới tiệc chào đón các vị khách đến dự đám cưới ngày 26/6. Ảnh: Shutterstock

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã đến Ý vài ngày nay để tổ chức cho siêu đám cưới xa hoa thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngoài các ngôi sao nổi tiếng, sự kiện còn có sự góp mặt của Hoàng hậu Rania của Jordan, tỷ phú Bill Gates và bạn gái, tỷ phú François-Henri Pinault, nhà thiết kế Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce và Tommy Hilfiger.

Đám cưới mở đầu bằng tiết mục Can’t Help Falling in Love ca khúc nổi tiếng của Elvis Presley do Matteo Bocelli - con trai danh ca Andrea Bocelli thể hiện.

Sánchez mặc váy cưới dáng tiên cá của thương hiệu Dolce & Gabbana. Ảnh: Instagram

Theo Vogue, Sánchez mặc váy cưới dáng tiên cá của thương hiệu Dolce & Gabbana thiết kế riêng cho cô dâu. Sau khi đãi tiệc cưới khách mời do đầu bếp nổi tiếng thực hiện, cặp đôi làm lễ tại nhà thờ Madonna dell'Orto, chính thức thành vợ chồng.

Theo kế hoạch ban đầu, họ dự định tổ chức đám cưới vào hôm nay, 28/6 tại Scuola Grande della Misericordia nhưng sau đó thay đổi thời gian và địa điểm vào phút chót vì lý do an ninh để tránh các cuộc biểu tình phản đối.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez tại Venice hôm 25/6. Ảnh: GC Images

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đề nghị các vị khách thay vì tặng quà cưới thì ủng hộ tài chính cho Venice bằng cách chuyển tiền tới 3 địa điểm gồm Văn phòng UNESCO ở Venice, Tổ chức CORILA và ĐH Quốc tế Venice với danh sách được ghi rõ trong thiệp mời.

Theo PEOPLE