

Theo China Times, nữ MC Tiết Khải Lợi (53 tuổi) bị bạn trai cũ là doanh nhân xây dựng Khâu Trí Vĩnh cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 4,2 triệu TWD (khoảng 3,4 tỷ đồng) và đã bị Viện kiểm sát Đài Bắc truy tố.

Chia sẻ tại Toà án Địa phương Đài Bắc, Khâu Trí Vĩnh cho biết 2 người quen nhau qua mai mối vào tháng 10/2021. Sau đó, Tiết Khải Lợi cùng con gái riêng chuyển đến sống tại nhà bạn trai do khó khăn tài chính. Khâu Trí Vĩnh không muốn chung sống nhưng nữ MC không rời đi, buộc ông phải thuê căn hộ khác, trả trước 3 tháng tiền nhà cho mẹ con cô chuyển đến, đồng thời chi trả học phí cho con riêng của bạn gái.

Về cáo buộc lừa đảo, Khâu Trí Vĩnh cho biết trong lúc vướng tranh chấp tài chính và bị đe dọa, ông được Tiết Khải Lợi đề nghị “nhờ người quen trong giới xã hội đen” giải quyết với chi phí 4,2 triệu TWD.

Tin tưởng, ông rút tiền đưa cho bạn gái. Theo lời ông, Tiết Khải Lợi còn dàn dựng việc giao tiền cho một người trung gian họ Lai để tạo lòng tin.

Sau đó, nghi ngờ bị lừa, Khâu Trí Vĩnh yêu cầu hoàn tiền nhưng bị từ chối. Tiết Khải Lợi được cho là đã đưa con sang Mỹ. Nam doanh nhân sau đó trình báo cảnh sát và khởi kiện.

Trong phiên tòa, doanh nhân Khâu Trí Vĩnh đã khóc nức nở tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tiết Khải Lợi. Trong khi nữ MC phủ nhận, cho biết Khâu Trí Vĩnh nói dối, giả tạo và cho rằng đối phương không có chứng cứ.

Do bị cáo phải di chuyển giữa Mỹ và Đài Loan để hầu tòa, thẩm phán tạm dừng phần tranh luận, yêu cầu bổ sung chứng cứ trong 2 tuần. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 29/4, tùy thuộc vào chứng cứ mới, tòa sẽ quyết định có mở lại tranh luận hay không.

Sau phiên xét xử, Tiết Khải Lợi cho biết việc đi lại ảnh hưởng đến công việc tại Mỹ, song khẳng định không né tránh và mong muốn làm rõ vụ việc.

Tiết Khải Lợi sinh năm 1973, từng là MC nổi bật của đài TVBS được biết đến với phong cách chuyên nghiệp và ngoại hình ưa nhìn trước khi vướng bê bối pháp lý.

