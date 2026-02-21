Truyền thông Thái Lan vừa đưa tin Viện Công tố tối cao quyết định truy tố Min Pechaya và Sam Yuranunt liên quan đến vụ án gây chấn động mang tên The Icon Group.

Theo thông tin mới nhất, quyết định được đưa ra theo quan điểm phản đối của Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), sau khi công tố viên phụ trách án đặc biệt trước đó từng đề xuất không truy tố vì thiếu bằng chứng. Bước tiếp theo, 2 nghệ sĩ sẽ bị triệu tập nộp đơn truy tố tại Tòa án hình sự. Nếu không có mặt theo lịch hẹn, cơ quan chức năng có thể áp giải theo quy định.

2 diễn viên đình đám tiếp tục bị truy tố sau hơn 1 năm được thả.

Cả 2 đang bị xem xét với 5 cáo buộc gồm: Đồng phạm lừa đảo công chúng, đưa dữ liệu gian dối vào hệ thống máy tính, huy động vốn mang tính chất lừa đảo, kinh doanh bán hàng trực tiếp trái phép và tổ chức mô hình kinh doanh theo hình thức mạng lưới không được cấp phép.

Diễn biến này trái ngược với thông tin hồi tháng 1/2025, khi Min Pechaya và Sam Yuranunt được trả tự do sau 86 ngày tạm giam để điều tra. Thời điểm đó, Viện Công tố kết luận chưa đủ chứng cứ buộc tội 2 nghệ sĩ về hành vi lừa đảo.

Sau khi được thả, Min Pechaya xúc động cho biết tin tưởng vào hệ thống tư pháp và khẳng định bản thân trong sạch. Nữ diễn viên nói muốn nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe trước khi trở lại công việc và để ngỏ khả năng tổ chức họp báo nếu cần.

Min Pechaya được trả tự do vào tháng 1/2025.

Trước đó, cuối tháng 10/2024, cô từng mở họp báo xin lỗi vì liên quan đến vụ việc. Theo thống kê, gần 7.000 người được cho là nạn nhân của The Icon Group với tổng thiệt hại ước tính khoảng 61 triệu USD (khoảng 1,584 nghìn tỷ đồng).

Min Pechaya bị nghi nhận các khoản chuyển tiền hơn 11 triệu baht (khoảng 9,15 tỷ đồng), song phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình không tham gia điều hành hay quản lý hoạt động kinh doanh mà chỉ thiếu thận trọng khi ký hợp đồng.

Theo Bangkok Post, vụ lừa đảo The Icon Group gây chấn động truyền thông Thái Lan. Ngày 18/10/2024, Min Pechaya cùng 18 nghi phạm bị lực lượng cảnh sát áp giải đến nhà tù đặc biệt Bangkok. Trong thời gian giam giữ, nữ diễn viên thường xuyên ra vào bệnh viện vì phải điều trị bệnh dạ dày và ruột kích thích.

Sinh năm 1989, Min Pechaya (tên thật Peachaya Wattanamontri) xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh và từng là Á hậu 1 cuộc thi Miss Teen Thailand 2006 trước khi bước vào làng giải trí. Cô ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình của Channel 7, đặc biệt là phim Tình yêu trên mây.

Min Pechaya là "tiểu thư nổi tiếng" của làng giải trí Thái Lan.

Trong khi đó, Sam Yuranunt (tên thật Yuranunt Pamornmontri), sinh năm 1963 tại Bangkok, là diễn viên kỳ cựu, MC và chính trị gia. Ông nổi tiếng từ thập niên 1980-1990 nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như Tình yêu định mệnh, Bí ẩn tình yêu...

Hiện vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Thái Lan, khi quyết định truy tố mới có thể làm thay đổi cục diện pháp lý của 2 nghệ sĩ nổi tiếng.

Nữ diễn viên trong ngày được thả:

Nguồn: Today Line, Bangkok Post