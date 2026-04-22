Ngày 22/4, truyền thông Nhật Bản đưa tin nữ MC Inai Sayaka của đài NHK trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên sóng gần như để mặt mộc trong lúc đưa tin về loạt động đất mạnh 5,0 độ tại tỉnh Nagano hôm 18/4.

Được biết, ngay sau khi động đất xảy ra, cô lập tức chạy đến đài truyền hình dù đang trong ngày nghỉ và chỉ trong khoảng 10 phút đã có mặt tại bàn tin để bắt đầu bản tin khẩn. Trong trạng thái gấp gáp, cô vừa thở gấp vừa cố gắng giữ bình tĩnh để truyền tải thông tin, thậm chí có dấu hiệu căng thẳng.

Nữ MC để mặt mộc trên sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý chính là việc cô gần như không trang điểm để lộ gương mặt tự nhiên với làn da mộc, đường chân mày nguyên bản. Dù quầng thâm mắt và đôi môi có phần nhợt nhạt vì áp lực, nhan sắc thanh tú, nhẹ nhàng của nữ MC vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cư dân mạng cho rằng hình ảnh này cho thấy sự ưu tiên tuyệt đối dành cho nhiệm vụ đưa tin thay vì ngoại hình, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cô trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Inai Sayaka là MC, phát thanh viên và biên tập viên tin tức của đài NHK, nổi bật với sự chuyên nghiệp trong các chương trình thời tiết và tin tức khu vực. Ngoài công tác phát thanh viên, cô còn tham gia biên tập và điều phối tin thời sự cho khu vực Nagano.

Buổi phát sóng trực tiếp:

Nguồn: Van People