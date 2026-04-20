Liên quan đến ồn ào MC Trác Thuý Miêu bỏ về ở sự kiện ra mắt phim Phí phông ở TPHCM sau khi nhân viên tổ chức sự kiện hỏi danh tính đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cách hành xử của nữ MC. VietNamNet xin đăng tải chia sẻ quan điểm nhà báo Hoàng Nguyên Vũ về vụ việc với góc nhìn khác.

MC Trác Thuý Miêu

"Nếu tôi được mời đi đám cưới, người cùng bàn không cần biết tôi, ok không sao cũng như tôi không biết họ. Nhưng cô dâu, chú rể hoặc bố mẹ cô dâu chú rể mà không biết tôi hoặc tỏ ra không biết tôi, chắc chắn tôi sẽ đi về kèm theo sự tiếc tiền, tiếc công, tiếc thời gian và không hẹn gặp lại lần nào nữa.

Nếu tôi là khách mời của một sự kiện - điều này bắt buộc nhân viên giới thiệu trong sự kiện phải biết. Nếu bạn không biết người ta, thì bạn mời người ta làm gì?

Nhớ là, những khách mời sự kiện mà là những người có tiếng tăm, đều được trả tiền thì người ta mới đi. Hoặc thân lắm, quý lắm, không nặng nề tiền bạc, đi để ủng hộ nhau. Nhưng dù đến do được trả tiền hay do thân quý mà nhân viên hỏi người ta tên gì thì vô duyên và thiếu chuyên nghiệp vô cùng.

Đã vậy lại còn đăng lên gây tranh cãi nữa, có cái gì mà tranh cãi? Trường hợp không nhớ tên người ta thì tế nhị đi hỏi những người chủ của sự kiện, chứ ai đời lại đi hỏi thẳng mặt người ta như thế? Vừa thiếu tôn trọng người khác, lại vừa gây tổn thất cho nơi đang thuê mình.

Mọi người đang đẩy vấn đề thành Trác Thuý Miêu kiêu ngạo, hách dịch, chảnh chọe rồi phán còn thời, hết thời này nọ, đó là cách nhìn của mọi người tùy vào văn hoá, lối sống và ẩn ức xã hội nếu có. Tôi nghĩ rằng, cô ấy đã bị chạm đến giới hạn của sự tôn trọng nên mới phản ứng như vậy.

Danh dự của một con người, tự trọng của một con người luôn là một giới hạn để khi bạn ứng xử, đừng chạm vào ranh giới đó của người khác. Tôn trọng người khác là một văn hoá và là cả kết quả của giáo dục.

Nếu những người xung quanh ta chưa có cái đó thì khuyên nhủ họ nên rèn luyện, cố gắng rèn luyện chứ đừng có bênh vực. Thiếu tiền thiếu bạc là bình thường nhưng thiếu văn hoá thì không bình thường đâu!

Hoàng Nguyên Vũ

Quan điểm của bạn thế nào về sự việc trên? Hãy chia sẻ quan điểm với VietNamNet bằng cách gửi email tới địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn!