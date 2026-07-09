Kate Hudson đăng loạt ảnh kỳ nghỉ hè cùng hôn phu - nhạc sĩ Danny Fujikawa và 3 người con tại Hy Lạp trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nữ diễn viên đặt chú thích cho bài đăng mới nhất: "My happy place" (Tạm dịch: Góc bình yên của tôi). Con trai với người chồng cũ Chris Robinson của cô - Ryder còn xuất hiện cùng bạn gái.

Trong chuyến du lịch, Kate Hudson liên tục thay đổi trang phục, diện loạt bikini 2 mảnh với nhiều màu khác nhau, kết hợp vòng vàng và dây chuyền mảnh. Buổi tối, cô xuất hiện trong chiếc đầm hai dây lụa màu xanh lá, khoe vóc dáng săn chắc không thua kém 2 con gái.

Kate Hudson cùng gia đình.

Nữ diễn viên 47 tuổi khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Kate Hudson từng chia sẻ trong một podcast rằng, bí quyết duy trì vóc dáng là vận động mỗi ngày. Ngay cả những ngày bận rộn nhất, cô cũng dành ít nhất 20 phút tập luyện. Tùy theo thể trạng từng ngày, nữ diễn viên linh hoạt lựa chọn giữa yoga, giãn cơ, bài tập hít thở và luyện sức mạnh, riêng khiêu vũ là hoạt động hằng ngày. Về chế độ ăn, bà chia nhỏ thực đơn thành 5 bữa trong ngày.

Kate Hudson và Danny Fujikawa đính hôn từ năm 2021, đến nay vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, nữ diễn viên cho biết đang rất hạnh phúc, tiệc cưới tuy chưa cần nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Kate Hudson muốn các con học được sự kỷ luật từ mình.

Kỳ nghỉ tại Hy Lạp là khoảng thời gian hiếm hoi Kate Hudson gác lại công việc. Ngày 23/6, cô vừa được bắt gặp đang quay bộ phim hài lãng mạn Hello & Paris cùng tài tử Javier Bardem tại New York (Mỹ).

Kate Hudson sinh năm 1979 tại Los Angeles, là diễn viên, ca sĩ, doanh nhân nổi tiếng.

Vai Penny Lane trong bộ phim Almost Famous giúp cô trở nên nổi tiếng toàn cầu, giành Quả cầu vàng và nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kate Hudson tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều phim như How to Lose a Guy in 10 Days, Bride Wars, Fool's Gold...

Ở lễ trao giải Oscar năm nay, Kate Hudson gây chú ý khi diện bộ trang sức kim cương có giá trị ước tính lên tới 35 triệu USD - khoảng 920 tỷ đồng (Ảnh bên phải).

Ảnh, video: Instagram nhân vật