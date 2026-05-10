Kate Hudson xuất hiện gợi cảm tại buổi công chiếu phim tài liệu Marty, Life is Short ở Los Angeles. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy dài không tay bằng da lộn màu vàng nổi bật.

Bộ trang phục gây chú ý với những khoảng cắt xẻ sâu hai bên hông, giúp Kate khoe vòng eo săn chắc cùng phần lưng gợi cảm. Thiết kế ôm sát với nhiều chi tiết hở táo bạo cũng khiến cô nhiều lần rơi vào tình huống hớ hênh khi di chuyển và tạo dáng trước ống kính.

Chiếc váy táo bạo của Kate Hudson.

Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh tại sự kiện kèm dòng chia sẻ: “Một bộ phim tài liệu tuyệt vời! Chúc mừng Marty Short”. Nhiều khán giả nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi phong cách thời trang của cô.

Hiện tại, Kate tham gia mùa 2 của series Running Point với vai Isla Gordon.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên cho biết không muốn các con lớn lên với suy nghĩ phải chạy theo danh tiếng hay thành công bằng mọi giá. Kate chia sẻ nếu các con chỉ xem “danh vọng và thành công” là mục tiêu sống, cô sẽ cảm thấy bản thân thất bại trong vai trò làm mẹ.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm về việc nuôi dạy con cái.

Kate Hudson sinh năm 1979 tại Los Angeles, là diễn viên, ca sĩ và doanh nhân nổi tiếng của Hollywood. Cô là con gái của nữ minh tinh Goldie Hawn.

Nữ diễn viên nổi tiếng toàn cầu sau vai Penny Lane trong bộ phim Almost Famous. Vai diễn giúp cô giành Quả cầu vàng và nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau đó, Kate tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như How to Lose a Guy in 10 Days, Bride Wars, Fool's Gold...

Nguồn: Fox News