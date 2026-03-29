Danh ca Ý Lan: Nữ nghệ sĩ đông con nhất showbiz Việt với 9 người con

Ở tuổi U70, Ý Lan là nữ nghệ sĩ có nhiều con nhất với tổng cộng 9 người con, gồm 6 con ruột và 3 con riêng của chồng.

Hành trình làm mẹ của Ý Lan trải qua 3 cuộc hôn nhân đầy thăng trầm. Bà kết hôn khi mới 19 tuổi và sinh con đầu lòng năm 20 tuổi. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà có tổng cộng 5 người con. Bà có thêm 1 người con nữa ở cuộc hôn nhân thứ 2.

Sau hai lần đổ vỡ, năm 2003, Ý Lan chính thức lên xe hoa với doanh nhân Lê Anh Tuấn. Cuộc hôn nhân này không có con chung nhưng cả hai cùng chăm sóc 9 người con. Đặc biệt, 2 người con riêng của cặp đôi còn nên duyên vợ chồng khiến gia đình thêm phần gắn kết.

Vượt qua ung thư vú và muôn vàn sóng gió, Ý Lan vẫn có một cuộc sống bình yên, êm ấm bên ông xã và các con. Bà từng tâm sự: "Tôi yêu gia đình, yêu khán giả, yêu âm nhạc, yêu tất cả mọi thứ. Tôi phải yêu một cách hết lòng để gìn giữ chỗ đứng của mình trong lòng khán thính giả".

Danh ca Phương Dung: Biểu tượng chung thủy với 8 người con

Hơn 50 năm bên nhau, danh ca Phương Dung và ông xã có 8 người con, 6 trai và 2 gái. Khác với Ý Lan, Phương Dung chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời. Trong suốt hàng chục năm bên nhau, nữ nghệ sĩ luôn được ông xã lo lắng, quan tâm mọi thứ, từ chuyện bếp núc chăm con đến những việc bên ngoài. Ông bảo muốn bà dành trọn tâm trí cho khán giả, cho nghệ thuật.

Ở tuổi 81, Phương Dung vẫn tiếp tục đi hát vì tình yêu với khán giả. Bà tâm sự: "Kỳ thực cuộc sống tôi không thiếu thốn gì, đi hát chỉ vì muốn gặp khán giả. Các con tôi nói: Mẹ thích làm gì cứ làm vì thời gian của mẹ còn ngắn lắm".

Hoa hậu Oanh Yến: 6 con và hành trình vượt sóng gió

Hoa hậu Oanh Yến sinh năm 1986, được gọi là "hoa hậu đông con nhất showbiz Việt" khi là mẹ của 6 nhóc tỳ. Năm 2014, cô tuyên bố là mẹ đơn thân của 2 con trai. Đến năm 2018, cô sinh con thứ 4. Tháng 5/2019, cô sinh con thứ 5. Cùng năm, cô tiếp tục mang bầu em bé thứ 6.

Đằng sau biệt danh "hoa hậu nghiện đẻ" là một hành trình đầy nước mắt. Chỉ vài tháng sau khi sinh con thứ 6, nàng hậu lâm cảnh "tán gia bại sản" vì bị bạn bè phản bội, khiến cô khủng hoảng, suy sụp, thậm chí từng phải vào bệnh viện tâm thần một thời gian.

Hoa hậu Hà Kiều Anh: 10 năm thanh xuân dành tâm sức chăm con

Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên 4 người con, gồm 3 con ruột và 1 con trai riêng của chồng. Nàng hậu từng chia sẻ bí quyết sống hạnh phúc là chưa từng phân biệt con chung, con riêng mà luôn dành tình yêu thương, chăm lo công bằng với cả 4 con.

Hà Kiều Anh khẳng định: "Tất cả đều là con của tôi, đều là anh em trong một nhà. Điều quan trọng là các con thương yêu nhau, bảo vệ nhau và gia đình đoàn kết". Để chăm lo cho đàn con, Hà Kiều Anh đã dành 10 năm thanh xuân chỉ ở nhà chăm sóc tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn, cô mới hoạt động xã hội và tham gia showbiz nhiều hơn.

Hà Kiều Anh chụp hình cùng các con:

Hoa hậu Jennifer Phạm: 4 con với 2 cuộc hôn nhân

Hoa hậu Jennifer Phạm có quý tử đầu lòng Bảo Nam là con chung với chồng cũ ca sĩ Quang Dũng. Sau đó, cô tái hôn và lần lượt sinh 3 con "đủ nếp đủ tẻ" là bé Na, Nu và Nấm cho ông xã Đức Hải.

Dù qua 2 cuộc hôn nhân, con trai riêng Bảo Nam có mối quan hệ gắn kết với 3 người em là con riêng của mẹ. Hàng năm Jennifer Phạm đều thu xếp để 4 người con gặp nhau bởi Bảo Nam từ khi sinh ra đã sống chủ yếu ở Mỹ còn 3 người con riêng của cô thì sống ở Việt Nam.

Hoa hậu Phương Lê: 4 con gái xinh đẹp, hạnh phúc viên mãn ở tuổi U50

Hoa hậu Phương Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 con gái xinh đẹp, trong đó có cặp song sinh, Năm 2022 ly hôn, đến tháng 4/2024, Phương Lê lên xe hoa lần 2 với NSƯT cải lương Vũ Luân. Cuối tháng 10/ 2025, nàng hậu hạ sinh cô con gái Thụy Yên.

Dù là mẹ bỉm sữa lần thứ 4 ở tuổi U50, Phương Lê vẫn giữ được vóc dáng sexy, làn da căng mịn và nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô hiện sống hạnh phúc trong biệt thự sang trọng được chồng cưng chiều và chăm sóc các con chu đáo. Phương Lê chia sẻ gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất và cô vẫn cân bằng giữa vai trò làm mẹ với kinh doanh đa ngành.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu