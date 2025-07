Ngày 7/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1994, ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Ảnh: M.T

Theo điều tra, Ngọc là nhân viên của Công ty CP dịch vụ GHN có nhiệm vụ tiếp nhận đơn hàng, phân công nhân viên vận chuyển, đồng thời thu tiền hàng (COD) và phí vận chuyển từ các shipper để nộp về tài khoản ngân hàng của công ty.

Tuy nhiên, vào ngày 8/6/2020, Ngọc tự ý nghỉ việc, mang theo số tiền hơn 400 triệu đồng do các nhân viên bàn giao mà không nộp lại cho công ty. Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân và bị truy nã suốt hơn 5 năm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã truy bắt được Ngọc khi đang lẩn trốn tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.