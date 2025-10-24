Nữ quán quân tự tay nuôi con, làm đủ nghề để theo đuổi đam mê

Cặp đôi thuộc đội ca sĩ Đoan Trang - Trương Bảo Yến và Trương Thuý Quỳnh vừa giành ngôi Quán quân Đấu trường ngôi sao 2025. Cả hai trình diễn tổng cộng 6 bài hát với nhiều thể loại, trong đó có hát xẩm.

Trương Bảo Yến 36 tuổi, quê Nghệ An từ nhỏ thường xuyên nghe mẹ hát những bài dân ca miền Trung, nhạc đỏ. Lên lớp 5, Bảo Yến cùng em gái đạp xe 15km giữa trưa, đều đặn 2 lần mỗi tuần để tham gia hoạt động ở nhà thiếu nhi huyện.

Nữ ca sĩ từng đạt giải Ba chương trình Sao tìm sao 2020, được Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi giọng hát, giới thiệu nhiều show diễn. Dù theo đuổi âm nhạc trong thời gian dài, sau Sao tìm sao, cát-sê của Bảo Yến tăng lên từ đó mới chuyển vào TPHCM kiếm sống bằng nghề ca hát.

Bảo Yến từng lập gia đình, có 2 con trai 13 tuổi và 7 tuổi, đang ở quê cùng ông, bà ngoại. Ca sĩ tâm sự lúc mới Nam tiến, cô về quê 2-3 lần mỗi tháng vì nhớ con. Bảo Yến mong sẽ đón 2 con ở chung khi cuộc sống ổn định hơn.

Chia sẻ với VietNamNet, Bảo Yến kể khi vừa vào TPHCM thì gặp đại dịch Covid-19 dẫn tới giãn cách xã hội nên làm đủ nghề để kiếm sống - livestream bán sản phẩm, hát trên ứng dụng giao lưu trực tuyến, tham gia cuộc thi âm nhạc online... Nữ ca sĩ nhanh chóng suy sụp, lăn tăn về việc bám trụ để theo đuổi đam mê.

Trương Bảo Yến tại 'Đấu trường ngôi sao 2025'.

Trương Bảo Yến và 2 con trai.

Trương Bảo Yến hát tiếng dân tộc Thổ:

Sinh ra trong gia đình không khá giả có 6 anh chị em, Bảo Yến không được bố mẹ chu cấp, phải tự lập từ sớm. Năm 18 tuổi, nữ ca sĩ làm phục vụ để có tiền học lên cao, sau đó làm kế toán thuế cho Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An trong 1 năm. Thấy không phù hợp và chuyển sang tự học nghề nail, may mặc qua YouTube, Bảo Yến không ngờ đây là nghề giúp mình kiếm sống suốt 8 năm qua.

Bảo Yến hầu như tự thiết kế, may váy dạ hội cho bản thân khi đi diễn, thậm chí từng mở cửa hàng thời trang riêng. Bên cạnh ca hát, cô hiện học thêm thiết kế thời trang bài bản.

Cô khẳng định không ngại hát ở đám, tiệc, vì đó vẫn là kiếm tiền một cách chân chính.

Trương Bảo Yến tự học may mặc qua YouTube.

Từ khi vào TPHCM, Bảo Yến sống tiết kiệm để lo cho bản thân, con cái, lẫn đầu tư sự nghiệp. Hai năm trở lại đây, sự nghiệp nghệ thuật của nữ ca sĩ mới khởi sắc, có show diễn đều đặn. Cô thấy mình như người đàn ông, vì có thể tự sửa điện, nước, đồ điện tử.

Hiện tại, Bảo Yến tập trung kiếm thêm thu nhập, chưa nghĩ sẽ "tiến bước nữa". Sau khi giành Quán quân, nữ ca sĩ cân nhắc sản xuất sản phẩm âm nhạc cùng Thuý Quỳnh. Giữ niềm đam mê ca hát gần 20 năm, cô khẳng định tuổi nào cũng có thể theo đuổi nghệ thuật, chỉ tiếc không được học bài bản từ nhỏ.

Trương Bảo Yến và Trương Thuý Quỳnh.

Cặp đôi Trương Bảo Yến - Trương Thuý Quỳnh trình diễn tại "Đấu trường ngôi sao":

Giọng ca 21 tuổi "đánh đâu thắng đó"

Khác với các giọng ca chung thế hệ, Trương Thúy Quỳnh theo đuổi dòng nhạc dân ca đương đại. Với 6 năm học múa, giọng ca sinh năm 2004 còn có nền tảng vững chắc về vũ đạo.

Từ năm cấp hai, Thuý Quỳnh đạt 3 giải Nhì, 1 giải Nhất cuộc thi múa tỉnh Khánh Hoà. Theo học khoa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Hiến TPHCM, nữ ca sĩ giành ngôi quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng của trường, sau đó tiếp tục thắng cuộc thi quy mô lớn đầu tiên mình tham gia - Đấu trường ngôi sao 2025.

Cô cũng có gia đình ủng hộ, tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật, thừa nhận sự nghiệp như được "trải hoa hồng".

Trương Thuý Quỳnh đặt mục tiêu trở thành giảng viên thanh nhạc, biên đạo múa.

Giọng ca 21 tuổi trình diễn tại trường.

Ảnh, video: FBNV, Thanh Phi