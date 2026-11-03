HÀN QUỐC - Siễu mẫu Kim Ja Yeon bày tỏ lòng biết ơn trước những lời chúc phúc sau khi công bố kết hôn với Son Young Kwon, cựu Chủ tịch Samsung Electronics.

Ngày 3/11, Starnews đưa tin cựu siêu mẫu Kim Ja Yeon kết hôn với Son Young Kwon, cựu Chủ tịch Samsung Electronics. Trên trang cá nhân, Kim Ja Yeon viết: “Cảm ơn mọi người vì đã dành cho tôi quá nhiều lời chúc phúc và chúc mừng”.

Đám cưới của nữ siêu mẫu Kim Ja Yeon và chồng doanh nhân.

“Có lẽ mỗi người đều có thời điểm của riêng mình. Với nhiều người, tình yêu có thể đến sớm hơn còn với tôi, mối nhân duyên ấy đến muộn, khi đã ngoài 40 tuổi. Nhưng có lẽ tình yêu vẫn sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm, theo cách bất ngờ và phù hợp nhất”, cô bày tỏ.

Nữ siêu mẫu Kim Ja Yeon và Son Young Kwon chênh nhau 25 tuổi. Khi chia sẻ tin vui, cô cho biết từng nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời nhưng sau nhiều năm đã gặp được người muốn đồng hành trong chặng đường còn lại.

Theo giới thiệu của Kim Ja Yeon, chồng cô sinh năm 1956, từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Samsung Electronics. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng cố vấn bán dẫn Samsung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International và nhà sáng lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.

Cặp đôi gặp nhau cách đây khoảng 2 năm thông qua mối quan hệ đồng môn tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Ban đầu, họ giữ quan hệ bạn bè và tiền bối - hậu bối. Qua thời gian tiếp xúc, cả 2 dần trở nên thân thiết và chính thức xác nhận tình cảm vào đầu năm nay.

Cựu siêu mẫu Kim Ja Yeon.

Kim Ja Yeon cho biết 2 người thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để tìm hiểu về cuộc sống, công việc cũng như thế giới riêng của đối phương. Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại khách sạn Burgenstock, gần hồ Lucerne, Thụy Sĩ với sự tham dự và chúc phúc của các thành viên gia đình.

Kim Ja Yeon sinh năm 1981, là cựu siêu mẫu và doanh nhân Hàn Quốc. Năm 2003, cô giành giải nhất cuộc thi SBS Supermodel Contest, sau đó phát triển sự nghiệp người mẫu và hoạt động tại nhiều kinh đô thời trang quốc tế.

Cô từng theo học ngành Quản lý thời trang tại Viện Công nghệ Thời trang ở New York trước khi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Tin tức về đám cưới Kim Ja Yeon:

Ảnh: Starnews, Video: A News