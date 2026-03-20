Ngày 20/3, tờ True ID đưa tin mẹ nam diễn viên Nadech Kugimiya đã chia sẻ clip mở thiệp cưới của con trai và nữ diễn viên Yaya Urassaya, xác nhận hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tại Khon Kaen.

Buổi lễ tổ chức lúc 8h09' sáng tại khu nhà vườn của gia đình chú rể, mang đậm phong cách truyền thống vùng Isan.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 15 năm hẹn hò.

Trong clip, mẹ của Nadech không giấu được xúc động khi ôm con trai và bật khóc vì tự hào, đặc biệt khi hôn lễ được tổ chức theo phong cách quê hương. Bà cho biết buổi lễ sẽ diễn ra ấm cúng, chỉ có gia đình và các bậc trưởng bối, với những nghi thức quen thuộc như buộc chỉ cổ tay và rước dâu.

Trước đó, nam tài tử đã trực tiếp đến kiểm tra địa điểm. Không gian được bao quanh bởi đồng lúa và cây xanh, tạo nên khung cảnh gần gũi, đậm chất miền quê Thái Lan.

Theo kế hoạch, sau lễ cưới tại Khon Kaen, cặp đôi sẽ tổ chức thêm một buổi lễ tại Oslo (Na Uy), quê hương của cô dâu trước khi khép lại bằng tiệc cưới quy mô lớn tại Bangkok vào nửa cuối năm, dự kiến quy tụ nhiều ngôi sao của showbiz Thái.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Yaya cho biết hồi hộp khi phải chuẩn bị cho 3 lễ cưới với 3 phong cách khác nhau. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lên kế hoạch cho 3 đám cưới trong đời. Chúng tôi đã tự mình lo liệu mọi chi tiết vì có gần 2 năm để lên kế hoạch", nữ diễn viên chia sẻ.

Nadech và Yaya đã gắn bó 15 năm và được xem là một trong những cặp đôi quyền lực hàng đầu showbiz Thái Lan. Tháng 6/2023, Nadech cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại Ý và chia sẻ tin vui trên mạng xã hội.

“Chúng tôi đã quyết định bên nhau mãi mãi. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất khi có được cô gái này trong đời. Một hành trình mới đã bắt đầu và tôi thực sự rất hồi hộp. Em là linh hồn, là tiếng cười, là nước mắt và hơi thở của tôi. Cảm ơn em đã nói đồng ý”, Nadech chia sẻ.

Nadech Kugimiya sinh năm 1991 và Yaya Urassaya sinh năm 1993 đều là những gương mặt hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Dù gắn bó nhiều năm, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ vào đầu năm 2019.

Cả 2 được khán giả yêu mến khi nhiều lần hợp tác trong các bộ phim ăn khách như Trò chơi tình yêu, Trái tim người thừa kế, Hoán đổi thân xác…