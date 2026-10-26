Một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Đinh Bạt Tụy (Nghệ An) bị bạn túm tóc, tát rồi quật ngã xuống sàn lớp học trong giờ tập văn nghệ.

Ngày 26/10, đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy, xác nhận sự việc xảy ra tại trường. Nữ sinh bị đánh đang học lớp 10.

Theo bà Long, sự việc xảy ra vào chiều Chủ nhật (ngày 25/10), khi các học sinh đang tập văn nghệ.

“Nhà trường đang làm việc với học sinh và phụ huynh để làm rõ sự việc”, bà Long nói.

Nữ sinh bị bạn túm tóc, tát trong lớp học. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết sau khi nắm bắt thông tin, sáng 26/10, Sở đã chỉ đạo Trường THPT Đinh Bạt Tụy khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Nhà trường được yêu cầu mời các học sinh liên quan cùng gia đình đến làm việc, đồng thời phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Đại diện Sở cho biết Sở đang chờ báo cáo cụ thể của nhà trường để xem xét hướng xử lý.