Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị một nhóm bạn bao vây, đánh hội đồng.

Trong đoạn clip cho thấy, một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị nhóm 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào túm tóc, đấm, đá liên tiếp vào người.

Thời điểm này, có nhiều người đứng xem sự việc song không ai can ngăn.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh lớp 10, Trường THPT Đông Hiếu (phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An). Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu cho biết, sự việc xảy ra sau lễ khai giảng năm học 2025-2026 sáng 5/9, tại khu vực xóm Cây Xăng (xã Đông Hiếu), bên ngoài khuôn viên trường học.

Bước đầu xác định, giữa các nữ sinh xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau lễ khai giảng, khi nữ sinh lớp 10 đang trên đường về nhà thì bị nhóm nữ sinh chặn đường hành hung.

“Sự việc xảy ra ngoài nhà trường. Ngày 8/9 trường đã mời các học sinh liên quan lên làm việc. Chiều 9/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh học sinh lên để nhắc nhở”, ông Cường nói.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.