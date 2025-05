MS 2025.133

Từ lúc tỉnh lại, mỗi ngày, em Phan Thúy An (SN 2007, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại nhìn xuống thân thể mình, dường như em vẫn chưa thể tin rằng mình đã thoát chết sau vụ tai nạn kinh hoàng. An nức nở xin mẹ cho đi học để kịp thi tốt nghiệp.

Cứ mỗi lần nghe con nói vậy, chị Trần Thị Thanh My (SN 1980, mẹ An) lại không kìm được nước mắt vì quá thương con.

Phan Thúy An bị chấn thương nặng sau vụ tai nạn, phải trải qua 12 lần phẫu thuật.

"Em ước gì đây chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cha mẹ em đã khổ lắm rồi, em chỉ mong nhanh chóng tốt nghiệp cấp 3 để đi làm phụ giúp cha mẹ. Nhưng giờ, em chưa kịp giúp gì lại trở thành gánh nặng của bố mẹ", Thúy An nức nở nói.

Theo lời kể của chị My, sáng ngày 14/3/2025, trên đường đi học, một người đi xe máy vì tránh xe ô tô chở khách nên đã va vào xe đạp điện của An. Cú va chạm mạnh khiến An bị hất văng xa, sau đó bị xe ô tô cán qua người khiến em bị thương nặng.

Nhận được tin con gái bị nạn, vợ chồng chị My tức tốc vào viện. Khi đến nơi, nhìn thấy con nằm bất động, toàn thân dính đầy máu, không còn dấu hiệu sự sống, chị My ngã quỵ, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

An được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng do chấn thương quá nặng nên được chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tại đây, các bác sĩ cho biết, An bị gãy khung chậu, vỡ bàng quang, tổn thương phần mềm, lóc da vùng đùi và vùng cụt. Phần mông và đùi của An chỉ còn chút da thịt dính vào xương, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và uốn ván rất cao, đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau đó, An được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần da thịt hoại tử, xử lý vết thương ở chân và mông, đặt ống thông tiểu. Đến nay, An đã trải qua 12 lần phẫu thuật để cấy ghép, tái tạo phần da, thịt và chỉnh lại xương chậu bị gãy.

Đau đớn khiến cơ thể nhỏ bé của em liên tục run rẩy mỗi khi tỉnh lại. Sợ con bị sốt cao, tâm lý bất ổn sau cú sốc tai nạn, chị My luôn túc trực 24/24 bên giường bệnh của con.

Bác sĩ cho biết, việc điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém. Tính đến nay, ngoài số tiền 20 triệu đồng do bên gây tai nạn hỗ trợ, gia đình chị My đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để đóng viện phí và mua thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Hoàn cảnh gia đình chị My rất khó khăn. Hai vợ chồng có 3 người con, An là con gái lớn. Chị My làm công nhân với đồng lương ít ỏi, còn chồng chị – anh Phan Đức Hạnh – làm công nhân tự do cách nhà 40 km thu nhập bấp bênh.

Do hai bên gia đình đều nghèo nên gia đình chị vẫn phải thuê nhà trọ để ở. Cuối năm 2023, nhờ tích cóp được ít tiền, anh chị mạnh dạn vay thêm từ ngân hàng để mua đất xây ngôi nhà cấp bốn nhỏ. Không ngờ mua phải đất quy hoạch, đến nay nhà không có mà hai vợ chồng chị vẫn phải còng lưng làm lụng tích góp trả lãi hằng tháng.

Từ ngày An nằm viện, chị My nghỉ việc để chăm con, khiến gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Hạnh. Hằng ngày, anh dậy sớm dọn dẹp, nấu ăn, chở hai con nhỏ đi học rồi chạy đến Bình Dương làm việc. Thương con gái chịu đau đớn, anh cố gắng tìm việc làm thêm để có tiền chữa trị cho con.

Chứng kiến cha mẹ vất vả xoay xở, An khóc nức nở, cảm thấy bất lực: "Em thấy cha mẹ em rất khổ, nên từ lâu đã mong tốt nghiệp lớp 12 xong thì đi làm phụ cha mẹ trả nợ. Sắp tới ngày thi rồi mà em vẫn nằm viện, nghỉ học mấy tháng rồi, không biết em có được thi không nữa".

Quá trình điều trị của An còn kéo dài và rất tốn kém, trong khi gia đình đứng trước cảnh nợ chồng nợ, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bác sĩ Phan Văn Nguyên (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: Bệnh nhân Phan Thúy An (18 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Dự kiến, em cần ghép da thêm nhiều lần nữa. Quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém. Riêng tiền thuốc kháng sinh, thuốc bổ của em mỗi tuần tốn khoảng 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng khu phố 8A, phường Long Bình, TP Biên Hòa – cho biết: “Gia đình chị My rất khó khăn, hai vợ chồng làm thuê, nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi đi học. Hôm cháu An bị tai nạn, địa phương cũng có thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí. Tuy nhiên, quá trình điều trị của cháu còn dài và tốn kém, nên gia đình phải vay mượn nhiều nơi. Rất mong Báo VietNamNet chia sẻ để gia đình chị My nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp cháu An sớm khỏi bệnh”.

Chặng đường chữa trị cho Thuý An còn rất dài, không chỉ đau đớn mà còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Nhà không có để ở, nợ chồng nợ chưa trả hết được. Nghĩ đến các ca phẫu thuật sắp tới, nếu không có tiền thì không biết con sẽ ra sao, khiến vợ chồng chị My rơi vào bế tắc.