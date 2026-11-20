Suốt 19 năm phát triển các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, Mamamy kiên định lựa chọn những thành phần cần có và cân nhắc những thành phần không thực sự cần thiết. Triết lý này tiếp tục được thể hiện trong Nước giặt xả Mamamy mới.

Chăm sóc làn da bé ngay từ những tiếp xúc hằng ngày

Làn da trẻ sơ sinh không chỉ tiếp xúc với khăn ướt, sữa tắm mà còn thường xuyên tiếp xúc với quần áo, khăn sữa và chăn gối. Vì vậy, thành phần sản phẩm giặt giũ cũng là yếu tố cha mẹ cần quan tâm.

Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyến nghị trẻ mắc viêm da cơ địa sử dụng chất giặt không chứa hương liệu và phẩm màu để hạn chế nguy cơ kích ứng. Điều này không đồng nghĩa mọi thành phần tạo hương đều gây hại, nhưng cho thấy cần xem xét công thức thay vì chỉ đánh giá sản phẩm qua mùi hương.

Lựa chọn sản phẩm giặt giũ phù hợp là một trong những yếu tố cần quan tâm khi chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ

Khi lựa chọn thành phần trở thành nguyên tắc

Ngay từ dòng khăn ướt đầu tiên năm 2007, Mamamy đã chủ động không sử dụng Paraben và MIT trong công thức.

Paraben và MIT có đặc tính, mức độ rủi ro khác nhau tùy điều kiện sử dụng. Trong đó, MIT được ghi nhận có nguy cơ gây dị ứng tiếp xúc và chịu giới hạn sử dụng nghiêm ngặt trong mỹ phẩm. Việc không lựa chọn các thành phần này thể hiện sự thận trọng của Mamamy, không đồng nghĩa mọi chất bảo quản đều không an toàn.

Qua 19 năm, nguyên tắc ấy tiếp tục được mở rộng theo từng danh mục sản phẩm, với những thành phần Mamamy chủ động không sử dụng như Tinopal hay SLS/SLES.

Không sử dụng Paraben và MIT là một trong những nguyên tắc lựa chọn thành phần Mamamy theo đuổi từ năm 2007

Nước giặt xả Mamamy: Chăm chút từ thành phần đến hiệu quả làm sạch

Tiếp nối nguyên tắc lựa chọn thành phần suốt 19 năm, Nước giặt xả Mamamy 2,3L đáp ứng nhu cầu làm sạch vết bẩn, chăm sóc sợi vải mềm mại và cân nhắc thành phần sử dụng cho quần áo bé.

Không SLS/SLES - lựa chọn hệ làm sạch SAS. Mamamy sử dụng Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate (SAS), kết hợp các thành phần hỗ trợ làm sạch vết sữa, thức ăn và mồ hôi trên quần áo bé, thay vì chú trọng tạo nhiều bọt.

Không Silicone và Quats - làm mềm bằng thành phần gốc dừa. Công thức sử dụng Sodium Dicarboxyethylcoco Phosphoethyl Imidazoline, hỗ trợ giảm ma sát giữa các sợi vải, giúp quần áo mềm mại sau giặt. Công nghệ 2-in-1 kết hợp làm sạch và làm mềm trong một bước, không cần bổ sung nước xả riêng.

Sản phẩm đồng thời không chất lưu hương - ưu tiên sạch thay vì thơm lâu. Sản phẩm vẫn có hương thơm dịu nhẹ khi giặt nhưng không sử dụng chất lưu hương để kéo dài mùi thơm trên quần áo. Mùi thơm lưu lại không phải thước đo hiệu quả làm sạch hay yếu tố thiết yếu khi chăm sóc đồ vải cho bé.

Công thức đồng thời không sử dụng MIT và Paraben, tiếp nối nguyên tắc Mamamy kiên định từ những ngày đầu.

Nước giặt xả Mamamy kết hợp hệ làm sạch SAS và thành phần làm mềm có nguồn gốc từ dừa, đồng thời không sử dụng SLS/SLES, Silicone, Quats và chất lưu hương

Từ lựa chọn thành phần đến kết quả kiểm nghiệm độc lập

Mamamy chú trọng kiểm nghiệm sản phẩm nhằm bổ sung cơ sở đánh giá khả năng dung nạp trên da nhạy cảm.

Nước giặt xả Mamamy được Ellead (Hàn Quốc) kiểm nghiệm khả năng gây kích ứng trên da nhạy cảm bằng phương pháp áp miếng dán trong 24 giờ, với mẫu sản phẩm pha loãng 1%.

Theo báo cáo ngày 04/08/2026, cả 30 người trưởng thành có da nhạy cảm tham gia thử nghiệm đều không ghi nhận đỏ da hoặc phù nề. Chỉ số kích ứng trung bình đạt 0,00, được phân loại Negligible (mức kích ứng không đáng kể) trong điều kiện thử nghiệm.

Sản phẩm được Viện Ellead (Hàn Quốc) kiểm nghiệm trên 30 tình nguyện viên có da nhạy cảm

Từ chiếc khăn ướt đầu tiên năm 2007 đến hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc mẹ và bé hôm nay, Mamamy vẫn kiên định với nguyên tắc: mỗi thành phần được lựa chọn cần có mục đích rõ ràng, đáp ứng hiệu quả sử dụng và phù hợp nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ.

Đó là cách Mamamy theo đuổi cam kết “19 năm kiên định chuẩn an toàn cho bé”: không ngừng hoàn thiện sản phẩm, đồng thời nhất quán với những nguyên tắc đã tạo nên giá trị thương hiệu suốt gần hai thập kỷ.

19 năm Mamamy kiên định với những lựa chọn thành phần có chủ đích trong hành trình chăm sóc mẹ và bé

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(Nguồn: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Đông Hiệp)