Ngày 24/1/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô sẽ diễn ra chương trình Tết Vạn Lộc 2026 với chủ đề Mẹ và quê hương.

Tết Vạn Lộc 2026 được biên tập và dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng (nghệ sĩ Vượng Râu). Theo anh, đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả trong và ngoài nước với những ca khúc hay nhất viết về quê hương, về mẹ - những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong tâm thức người Việt.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội và được yêu mến như NSND Quốc Anh, NSƯT Quang Tèo, nghệ sĩ Vượng Râu, Thanh Tú, Chiến Thắng, Kim Tiểu Long… Bên cạnh đó là sự góp mặt của các giọng ca: NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, danh ca Ngọc Sơn, NSƯT Ngọc Huyền, Lệ Quyên, Phương Thanh, Hồ Quang 8… Dẫn dắt chương trình là 4 MC: Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm.

Nghệ sĩ Vượng Râu và Thanh Tú trong tiểu phẩm của chương trình Tết Vạn Lộc 2025.

Chia sẻ về chủ đề năm nay, nghệ sĩ Vượng Râu cho biết hình ảnh người mẹ luôn gắn liền với quê hương - nơi chốn mỗi người dù đi xa đến đâu cũng khắc khoải nhớ về.

"Quê hương là bóng dáng mẹ tảo tần, là lũy tre, mái nhà nơi nuôi dưỡng mỗi con người khôn lớn. Rộng hơn, quê hương là dải đất hình chữ S và mẹ Việt Nam là người mẹ chung của tất cả những người con xa xứ", anh nói.

Trong khoảnh khắc nhắc về cha mẹ, nghệ sĩ Vượng Râu không giấu được những giọt nước mắt. Đó không chỉ là nỗi đau của sự mất mát mà còn là niềm tiếc thương day dứt của một người con từng mải miết với sân khấu, những chuyến đi, những vai diễn nối dài theo năm tháng. Khi ánh đèn tắt, khi tiếng vỗ tay lắng xuống, nỗi trống trải mới hiện lên rõ rệt: cha mẹ đã không còn ở đó để dõi theo và tự hào trước mỗi bước trưởng thành của con trai.

Vượng Râu nói rằng có những lúc anh ước được trở về làm một đứa con bé nhỏ, được nghe lại lời nhắc nhở quen thuộc, nhìn thấy dáng cha lặng im, bóng mẹ tần tảo. Nhưng thời gian không quay lại, chỉ để lại những kỷ niệm vừa ấm áp vừa nhói lòng. Nước mắt rơi không phải vì yếu đuối mà bởi tình yêu quá lớn và sự biết ơn chưa kịp nói trọn vẹn.

Trong nỗi tiếc thương ấy, nghệ sĩ Vượng Râu hiểu rằng điều còn lại duy nhất anh có thể là làm nghề nghiêm cẩn để mỗi thành quả hôm nay trở thành nén hương lòng gửi tới cha mẹ nơi xa.

Trích tiểu phẩm "Xuân đất khách"