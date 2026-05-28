Giữa vùng núi xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khu nuôi cá tầm của gia đình ông Hà Khắc Sâm (SN 1966) nằm nép mình bên sườn đồi, xung quanh là rừng núi và những khe suối đầu nguồn trong mát.

Ít ai biết rằng, để có được mô hình nuôi cá tầm như hiện nay, ông Sâm đã bỏ ra số tiền lên tới hàng tỷ đồng để đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước từ suối Tá trên đỉnh Pù Rinh thuộc dãy núi Chí Linh, cách nhà hơn 1,5km.

Năm 2010, ông đầu tư hơn 400 triệu đồng để bắt đầu nuôi cá tầm. Ban đầu, ông xây 3 bể nuôi với tổng diện tích khoảng 300m2, thả hơn 6.000 con cá giống. Tuy nhiên, sau 9 tháng, khi lứa cá chuẩn bị xuất bán thì một trận lũ lớn đã cuốn trôi toàn bộ bể nuôi, khiến gia đình ông mất trắng.

Hệ thống bể nuôi cá tầm của gia đình ông Sâm. Ảnh: Lê Dương

Không bỏ cuộc, năm 2012, ông Sâm mạnh dạn vay thêm hơn 1 tỷ đồng để xây dựng thêm 6 bể nuôi cá thương phẩm và 5 bể ươm cá giống.

Những năm đầu, mô hình nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán khoảng 14 tấn cá thương phẩm. Với giá bán từ 250.000-280.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 3,5-4 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, theo ông Sâm, khoảng 2 năm trở lại đây, việc nuôi cá tầm không còn thuận lợi như trước. Ông cho hay áp lực lớn nhất hiện nay đến từ nguồn cá tầm nhập khẩu giá rẻ ngày càng nhiều trên thị trường.

“Trước đây, cá bán từ 250.000-280.000 đồng/kg, giờ phải giảm xuống còn khoảng 180.000-200.000 đồng/kg nhưng đầu ra vẫn rất chậm. Nhiều nhà hàng trước đây lấy cá thường xuyên thì nay chỉ nhập cầm chừng”, ông Sâm chia sẻ.

Theo ông, cá tầm nuôi công nghiệp nhập khẩu có giá rẻ nên dễ cạnh tranh hơn. Trong khi đó, cá nuôi bằng nước suối tự nhiên như mô hình của gia đình ông có chi phí đầu tư và chăm sóc cao hơn rất nhiều.

“Cá tầm nuôi bằng nước suối tự nhiên có thịt chắc, thơm hơn, được nhiều thực khách đánh giá cao về chất lượng. Nhưng người tiêu dùng chủ yếu nhìn vào giá nên những hộ nuôi nhỏ lẻ như chúng tôi rất khó cạnh tranh”, ông nói.

Con cá tầm ông Sâm nuôi nặng hơn 10kg. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ áp lực về giá bán, chi phí duy trì mô hình cũng khiến người nuôi cá tầm thêm phần lo lắng. Với 11 bể nuôi, riêng chi phí thức ăn đã ngốn hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, tạo áp lực lớn khi giá bán liên tục giảm.

Ngoài ra, mô hình nuôi cá bằng nước suối tự nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vào mùa mưa lũ, nước từ đầu nguồn thường bị đục, mang theo bùn đất khiến cá dễ bị sốc nước và chết hàng loạt.

“Năm ngoái mưa lớn kéo dài, nước đục làm cá chết rất nhiều, thiệt hại lớn. Nuôi cá tầm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên nên người nuôi lúc nào cũng lo nơm nớp, nay giá bán lại giảm sâu khiến người nuôi cá bất an”, ông Sâm cho biết thêm.

Thực tế này đang khiến nhiều hộ dân địa phương dè dặt với kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, dù mô hình nuôi cá tầm bằng nước suối tự nhiên từng được xem là hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng ở vùng núi Thanh Hóa.

Theo đại diện UBND xã Linh Sơn, từ hiệu quả kinh tế ban đầu của mô hình nuôi cá tầm của gia đình ông Sâm, một số hộ dân địa phương cũng mạnh dạn học hỏi, đầu tư phát triển. Đến nay, toàn xã có 3 mô hình nuôi cá tầm, nhưng chỉ gia đình ông Sâm duy trì quy mô lớn.

Vị này cho rằng, để mô hình này phát triển bền vững, người dân rất cần được hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và ổn định đầu ra.