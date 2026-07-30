Nút "Shift Lock" trên ô tô có tác dụng gì? Nút Shift Lock (hoặc Shift Lock Release) là một tính năng an toàn được trang bị trên hầu hết các mẫu xe sử dụng hộp số tự động (AT, CVT, một số hộp số DCT). Nút này cho phép người lái chuyển cần số khỏi vị trí P (Parking) trong trường hợp thông thường không thể thao tác bằng cách đạp phanh. Thông thường, để đưa cần số từ vị trí P sang R, N hoặc D, người lái phải bật khóa điện và đạp bàn đạp phanh. Tuy nhiên, nếu xe gặp sự cố như hết ắc quy, hỏng công tắc đèn phanh hoặc lỗi hệ thống khóa cần số, Shift Lock sẽ giúp mở khóa cơ học để cần số có thể di chuyển. Nhờ đó, người dùng có thể đưa xe về số N (Neutral) để đẩy xe đến nơi sửa chữa hoặc đưa lên xe cứu hộ mà không cần khởi động động cơ. Hiểu rõ "Shift Lock" – Nâng cao an toàn khi lái xe

Khi nào cần sử dụng nút "Shift Lock"? 1. Xe hết ắc quy hoặc không khởi động được Đây là tình huống phổ biến nhất. Khi ắc quy xe bị hết điện hoàn toàn, hệ thống điện của xe sẽ ngừng hoạt động, bao gồm cả solenoid điều khiển khóa cần số. Lúc này, bạn sẽ không thể đạp phanh để chuyển cần số từ "P" sang "N" (Neutral – Số mo) để đẩy xe hoặc kéo xe. Nút "Shift Lock" sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này, cho phép chuyển số sang "N" để di chuyển xe. 2. Cần kéo xe (Towing) Khi xe gặp sự cố nghiêm trọng và cần được kéo về gara, việc chuyển cần số sang "N" là bắt buộc để tránh làm hỏng hộp số trong quá trình kéo. Nếu xe không khởi động được hoặc hệ thống điện gặp trục trặc, "Shift Lock" sẽ là công cụ duy nhất để thực hiện thao tác này. 3. Đỗ xe trong không gian hẹp (một số trường hợp đặc biệt) Ở một số bãi đỗ xe công cộng hoặc khu dân cư đông đúc, đôi khi bạn cần đỗ xe ở vị trí "N" để xe có thể được đẩy đi một đoạn ngắn khi cần nhường chỗ. Nếu xe của bạn không có chế độ "P" nhưng vẫn cho phép chuyển sang "N" khi tắt máy, nút "Shift Lock" có thể được dùng để kích hoạt chế độ này khi xe không có điện. 4. Lỗi hệ thống điện hoặc hộp số Trong một số trường hợp hiếm gặp, hệ thống khóa cần số có thể bị lỗi do hỏng hóc điện tử hoặc cơ khí. Khi đó, dù bạn có đạp phanh, cần số vẫn bị kẹt ở vị trí "P". Nút "Shift Lock" sẽ là giải pháp tạm thời để giải phóng cần số, giúp bạn di chuyển xe đến nơi sửa chữa.