Ký hiệu chữ A trên xe máy là gì? Ký hiệu chữ A với mũi tên tròn bao quanh là biểu tượng của hệ thống Idling Stop (hoặc Start-Stop System, Stop & Go tùy theo cách gọi của từng hãng xe). Về cơ bản, đây là một công nghệ giúp xe tự động tắt máy khi dừng lại trong một khoảng thời gian nhất định và tự động khởi động lại khi người lái vặn ga. Mục đích chính của Idling Stop là giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải ra môi trường, đặc biệt hiệu quả khi xe thường xuyên phải dừng chờ đèn đỏ hoặc kẹt xe trong đô thị. Ký hiệu chữ A trên xe máy. Công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều dòng xe máy phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là các mẫu xe tay ga của Honda (như Air Blade, Vision, Lead, SH), Yamaha (như Grande, Latte) và Suzuki. Sự xuất hiện của Idling Stop đánh dấu một bước tiến trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm tác động tiêu cực đến môi trường từ phương tiện giao thông cá nhân. Idling Stop là công nghệ được nhiều hãng xe trang bị.

Công nghệ Idling Stop hoạt động như thế nào? Hệ thống Idling Stop hoạt động dựa trên các cảm biến theo dõi trạng thái của xe. Thông thường, động cơ chỉ tự ngắt khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như: Xe đã vận hành ổn định trong một khoảng thời gian.

Động cơ đạt nhiệt độ làm việc thích hợp.

Xe dừng hẳn.

Tay ga được thả hoàn toàn.

Bình ắc quy đủ điện để khởi động lại động cơ. Khi người điều khiển tăng ga, hệ thống sẽ kích hoạt bộ khởi động để động cơ hoạt động trở lại chỉ trong thời gian rất ngắn, giúp xe tiếp tục di chuyển mượt mà.