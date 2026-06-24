Được biết đến với giọng hát thính phòng mẫu mực và học vị Tiến sĩ thanh nhạc, ca sĩ Khánh Ly còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên ông xã kiến trúc sư cùng cơ ngơi nhà vườn rộng 25.000m2.

Khu vườn gắn bó với Khánh Ly gần 20 năm.

- Khu nhà vườn rộng 25.000m2 có ý nghĩa như thế nào với chị sau những giờ bận rộn trên giảng đường và sân khấu?

Khu vườn gắn bó với vợ chồng tôi suốt một chặng đường dài, được mua sau khi cả hai kết hôn khoảng 2 năm. Giữa cuộc sống đời thường bộn bề và những giờ giảng dạy, ca hát căng thẳng, đây chính là không gian lý tưởng để tôi "refresh" (làm mới) lại cơ thể, tái tạo năng lượng mới.

Tôi thích nhất là khu nhà chính giữa. Trước đây nó là nhà sàn bằng gỗ nhưng cách đây 2 năm vợ chồng tôi xây lại thành một khu nhà mới hiện đại, có bể bơi và khu ăn uống. Bất cứ khi nào về đây, việc đầu tiên của tôi là dạo quanh vườn xem có rau gì để tự tay thu hoạch. Ông xã trêu đùa: "Chỗ này giữ lại tổ chức đám cưới cho các con đỡ phải thuê khách sạn".

Khánh Ly có cuộc sống thoải mái bên ông xã kiến trúc sư cùng cơ ngơi nhà vườn rộng 25.000m2.

- Sở hữu một cơ ngơi bề thế thuê tới 6 giúp việc chăm nom, nhiều người đồn đoán Khánh Ly lấy chồng đại gia hoặc bản thân là "đại gia ngầm"?

Mọi người hay trêu thế nhưng thực chất từ ngày hai vợ chồng quen và lấy nhau đều xuất phát từ hai bàn tay trắng. Cơ ngơi này là kết quả của sự nỗ lực, cộng thêm sự may mắn vì thời điểm ông xã mua, giá trị nhà vườn chưa cao như bây giờ. Thú thực tiền cát-xê đi hát của tôi chỉ đủ để mua trang phục, mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và một vài dự án nhỏ phục vụ công việc chứ không thể tự mua được khu vườn này.

Ông xã là một kiến trúc sư. Chúng tôi quen nhau tình cờ tại một sự kiện tất niên năm 2005. Anh là người Hà Nội nhưng sống chất phác, giản dị và dễ gần. Từ khi về chung nhà năm 2007 đến nay, anh luôn là hậu phương vững chắc. Những sản phẩm nhỏ tôi tự chủ động kinh phí từ tiền đi diễn, giảng dạy còn với những dự án âm nhạc lớn chắc chắn "nhà đầu tư chính" vẫn là ông xã. Anh ấy cũng xót vợ dãi nắng dầm mưa quay MV, hay hỏi: "Em có thiếu gì đâu mà phải làm cho khổ ra" nhưng thấy vợ đam mê anh vẫn ủng hộ 100%.

- Đứng giữa ba thành tựu: học vị Tiến sĩ, một ca sĩ và một người vợ được chồng yêu chiều, chị thấy đâu là giá trị lớn nhất của mình?

Đối với một người phụ nữ, học vị hay sự nghiệp ca hát có những lúc không còn là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là có chỗ dựa tinh thần. Ông xã luôn là bờ vai vững chãi để tôi hoàn toàn yên tâm dựa vào. Dù tôi có đúng hay sai, anh vẫn luôn ở bên ủng hộ và bao dung. Đối với tôi, đó mới là niềm hạnh phúc.

- Hình ảnh một Khánh Ly lộng lẫy trên sân khấu, ở đời thường và một cô giáo trên bục giảng có gì khác biệt?

Khác nhau hoàn toàn! Khán giả hoặc bạn bè thấy tôi trên sân khấu hay ngoài đường chỉn chu, sang chảnh. Nhưng khi bước về nhà, tôi lại là một người phụ nữ truyền thống, muốn tự tay làm mọi việc chăm sóc chồng con thậm chí có những năm gia đình không hề thuê người giúp việc.

Còn bước lên bục giảng, tôi khắt khe và nghiêm khắc học trò từng bảo rất sợ. Nhưng môi trường nghệ thuật là nơi đào thải cực kỳ lớn. Tuy nhiên, ngoài giờ dạy, tôi lại cởi mở như một người bạn, người mẹ của các em.

Khánh Ly tự nhận là cô giáo khá nghiêm khắc

- Đã có học vị Tiến sĩ, gia đình viên mãn, thời điểm này chị còn tiếc nuối điều gì chưa làm được?

Chặng đường 20 năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho gia đình cũng như việc học tập lên bậc Tiến sĩ và giảng dạy. Vì thế, sự nghiệp ca hát chưa được toàn tâm toàn ý và thực sự bùng nổ như đam mê. Tiền bạc rồi sẽ tiêu hết, tuổi trẻ cũng trôi qua chỉ có tác phẩm mới là thứ để lại được với thời gian. Ở thời điểm hiện tại khi độ chín của nghề và kiến thức đã đủ, tôi muốn làm một điều gì đó cháy bỏng cho riêng bản thân.

Sắp tới, tôi sẽ tổ chức một liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, xoay quanh chủ đề tri ân những người lính, thương binh liệt sĩ. Đó là những cảm xúc mãnh liệt tôi muốn cống hiến cho khán giả.

Về sự nghiệp đào tạo, tôi muốn viết những cuốn sách, thực hiện các công trình khoa học có giá trị về chuyên ngành sư phạm thanh nhạc. Tôi muốn thế hệ học trò kế cận không chỉ hát hay mà phải có kiến thức chuyên môn sâu, đi đúng hướng chứ không lạc lối.

Về ca hát, ngoài đam mê thính phòng cổ điển, tôi sẽ thử sức nhiều hơn với những ca khúc nhạc tình mang âm hưởng trữ tình, gần gũi với cuộc sống như nhạc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An...

- Nếu ông xã khuyên chị tạm dừng ca hát để tận hưởng cuộc sống, chị có gật đầu?

Tôi chưa bao giờ đồng ý điều đó. Ngay từ ngày đến với anh ấy, tôi đã khẳng định: "Em có thể không có chồng nhưng không thể bỏ nghề. Dù là làm nghề le lói em vẫn làm". Ông xã hiểu điều đó nên sẽ không bao giờ đặt ra yêu cầu ấy. Thật lòng, với cá tính nghệ thuật nỗ lực và mạnh mẽ nếu tôi không lấy ông xã và đặt nặng gia đình, sự nghiệp nghệ thuật chắc chắn rực rỡ hơn hiện tại. Nhưng tôi đã chọn làm một người chu toàn, hướng về tổ ấm nên chấp nhận lùi lại một bước để có một cuộc sống trọn vẹn.

Với Khánh Ly, hạnh phúc thực sự là phải biết bằng lòng và biết đủ với những gì mình đang có.

- Chị định nghĩa thế nào về sự thành công và hạnh phúc ở độ tuổi hiện tại?

Cuộc sống của chúng ta không cần phải đặt ra những mục tiêu quá to lớn bởi nếu không đạt được sẽ rơi vào đau khổ. Tôi đã chứng kiến nhiều mảnh đời thành công, có nhiều thứ nhưng kết cục lại vô cùng buồn bã. Rốt cuộc, đời người cũng trở về với cát bụi.

Hạnh phúc thực sự là phải biết bằng lòng và biết đủ với những gì mình đang có. Đừng biến những cái to lớn thành thứ áp lực quan trọng. Với tôi, mỗi sáng thức dậy thấy mình còn được thở, còn khỏe mạnh, còn bố mẹ, chồng và các con bình an đó là hạnh phúc nhất. Mình không cần phải ăn quá ngon hay bận tâm ngày mai phải sở hữu thêm thứ gì. Có tất cả nhưng xem nhẹ mọi thứ, đó chính là bình yên.