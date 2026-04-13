Sau sinh là một trạng thái sinh học khác biệt - nơi cơ thể và tâm lý người phụ nữ cần thời gian để tái cân bằng và hồi phục. Ở cữ ra đời từ sự thấu hiểu đó, là một cách chăm sóc có cấu trúc - xoay quanh nghỉ ngơi, giữ ấm, dinh dưỡng và sự hỗ trợ cho hành trình làm mẹ.

“Tuy nhiên theo thời gian, cách thực hành ở cữ dần bị giản lược. Từ một hệ thống chăm sóc, nó trở thành những điều cần kiêng. Từ một giai đoạn phục hồi, nó trở thành một trải nghiệm phải chịu đựng và đó là điều cần được điều chỉnh”, đại diện The Joyful Nest chia sẻ.

The Joyful Nest đưa việc ở cữ về đúng bản chất - một giai đoạn phục hồi có định hướng, nơi người mẹ được chăm sóc đầy đủ, được hỗ trợ đúng cách và được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo các chuyên gia của The Joyful Nest, sau khi sinh, khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể suy giảm, đặc biệt trong những tuần đầu. Việc duy trì nhiệt độ ổn định giúp hỗ trợ tuần hoàn, giảm áp lực lên cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

Dinh dưỡng trong giai đoạn ở cữ cũng cho thấy sự phù hợp với hiểu biết khoa học hiện đại. Những thực phẩm quen thuộc như gừng, nghệ, đu đủ xanh hay các món hầm giàu collagen không phải là lựa chọn ngẫu nhiên - mà cung cấp đúng những gì cơ thể cần: các hợp chất chống viêm, dưỡng chất hỗ trợ tiết sữa, collagen cho tái tạo mô và nguồn năng lượng bền vững cho quá trình phục hồi.

Ngay cả việc nghỉ ngơi - thường bị hiểu là “nằm yên” - thực chất cũng mang tính có chủ đích. Đó là một trạng thái phục hồi có kiểm soát, cho phép cơ thể tái thiết mà không dẫn đến suy yếu về lâu dài.

Tiêu chuẩn “ở cữ hiện đại” tại The Joyful Nest

The Joyful Nest - địa chỉ chăm sóc sau sinh 5 sao - không áp dụng ở cữ như một tập hợp quy tắc, mà tái định nghĩa nó thành một tiêu chuẩn chăm sóc phù hợp với người mẹ hiện đại.

Giữ lại những giá trị cốt lõi truyền thống, đồng thời cập nhật theo nền tảng khoa học và điều kiện sống ngày nay, tiêu chuẩn này được xây dựng xoay quanh bốn yếu tố thiết yếu của quá trình phục hồi sau sinh.

Nghỉ ngơi có hướng dẫn

Phục hồi không chỉ là nghỉ ngơi, mà là nghỉ ngơi đúng cách. Lộ trình được thiết kế có cấu trúc, kết hợp giữa thư giãn và vận động nhẹ nhàng có giám sát, giúp cơ thể hồi phục hiệu quả mà vẫn duy trì sự linh hoạt và sức bền.

Dinh dưỡng truyền thống, nâng cấp bằng khoa học

Các món ăn sau sinh của Việt Nam được kế thừa những giá trị truyền thống quen thuộc, đồng thời được thiết kế lại dựa trên nền tảng dinh dưỡng hiện đại. Mục tiêu không chỉ là phục hồi thể chất, mà còn hỗ trợ tiết sữa và duy trì sức khỏe lâu dài.

Môi trường phục hồi được kiểm soát tối ưu

Không gian được thiết kế để hỗ trợ cơ thể hồi phục trong trạng thái ổn định nhất - từ nhiệt độ, độ ẩm đến tiêu chuẩn vệ sinh. Sự kết hợp giữa hiểu biết truyền thống và công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu các yếu tố gây áp lực lên cơ thể sau sinh.

Hệ sinh thái chăm sóc toàn diện

Từ nền tảng chăm sóc “luôn có người đồng hành” trong văn hoá ở cữ được phát triển thành một hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp. Từ điều dưỡng, bảo mẫu đến các chuyên gia, mỗi vai trò đều được thiết kế rõ ràng, đảm bảo người mẹ luôn được đồng hành trong suốt hành trình phục hồi.

Ở cữ trở thành một kết nối văn hóa

Đối với các bà mẹ Việt sống ở nước ngoài, ở cữ không chỉ là chăm sóc sau sinh mà còn là cách kết nối với cội nguồn trong một giai đoạn rất đặc biệt của cuộc đời.

Nhiều bà mẹ Việt kiều chia sẻ rằng việc trở về Việt Nam để ở cữ trong một môi trường được thấu hiểu và chăm sóc đúng cách là một phần quan trọng trong quyết định của họ.

Tại The Joyful Nest, yếu tố văn hóa này được lồng ghép tự nhiên vào toàn bộ trải nghiệm chăm sóc. Ở cữ, dù mang tính đặc thù văn hóa, lại phản ánh một sự thật mà chăm sóc sau sinh phương Tây phần nào đã đánh mất: khoảng thời gian sau sinh thuộc về người mẹ.

Trên thực tế, những mô hình chăm sóc sau sinh tiên tiến nhất hiện nay từ The Joyful Nest tại TP.HCM, Ahma & Co tại California đến Homb tại Melbourne đều đang quay trở lại nguyên lý cốt lõi này: phục hồi cần không gian, cần thời gian và cần sự hỗ trợ chuyên môn.

Trải nghiệm ở cữ theo cách trọn vẹn nhất - nơi bạn được chăm sóc, được nâng niu và an tâm bắt đầu hành trình làm mẹ.

