Trước đó, khoảng 17h ngày 29/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về một ô tô tải đang di chuyển vào khu vực lấy mẫu bê tông thì bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt giữa dòng suối thuộc khu vực thôn Xín Chải.

Ô tô mắc kẹt giữa suối. Ảnh: CACC

Các cán bộ công an và người dân dùng dây cáp để kéo ô tô tải lên bờ. Ảnh: CACC

Chiếc ô tô tải do ông B.L.M.T. (SN 1986, trú tại phường Lào Cai) điều khiển. Trong quá trình di chuyển qua suối, do mưa lớn khiến mực nước dâng nhanh, dòng chảy xiết nên xe bị nước cuốn, mắc kẹt giữa các tảng đá, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Chiếc ô tô được kéo lên bờ. Ảnh: CACC

Công an xã Ngũ Chỉ Sơn đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng người dân địa phương thực hiện cứu hộ.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, nước lũ chảy mạnh, lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây cáp để kéo phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hộ, đến 18h30 cùng ngày, mọi người đã đưa được ô tô tải lên bờ.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an cơ sở đã góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.