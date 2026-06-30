Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió hoạt động mạnh, từ đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40 - 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Nhà máy thủy điện Bình Long. Ảnh: Báo Cao Bằng

​Tổng lưu lượng xả dự kiến là 250 m³/s (bao gồm xả qua tràn và qua phát điện). Hoạt động này tác động trực tiếp đến hạ du, khiến mực nước tại xóm Pác Gậy, xã Hòa An dâng cao khoảng 1,5m. Sau 30 phút, nước sẽ đổ về và hòa vào dòng sông Bằng Giang tại đầu cầu Hồng Việt thuộc xã Hòa An.

​Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Tổ hợp mưa lớn kéo dài và xả lũ có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất.

Dự báo từ trưa chiều ngày 30/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Ban quản lý nhà máy đề nghị người dân ven sông Dẻ Rào và sông Bằng Giang tuyệt đối không xuống bãi sông, chủ động chằng chống thuyền bè, di dời người và tài sản để ứng phó khẩn cấp.