Ngày 25/7, theo thông tin từ UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe đạp điện đã khiến 1 nữ sinh tử vong và một nạn nhân khác bị thương.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/7, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát Lào do tài xế Phan Thanh Q. (SN 1972, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu Cha Lo về cảng Vũng Áng.

Khi đi đến tuyến đường dẫn xuống bến số 1 cảng Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng, ô tô đầu kéo va chạm với xe đạp điện do em Chu Thị Thanh T. (SN 2011) điều khiển, chở theo em Lê Thị Phi Y. (SN 2011, cùng trú tổ dân phố Hải Phong 1, phường Sông Trí).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm khiến em T. tử vong tại chỗ, còn em Y. bị thương được đưa đi cấp cứu; chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.