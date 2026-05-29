Ngày 29/5, đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày tại khu vực cổng chào khu đô thị Lideco. Xe ô tô tải mang BKS 14C - 164.16 (chưa rõ danh tính tài xế) khi đi đến khu vực trên bất ngờ va chạm với xe máy điện mang BKS 14AA - 101.84 do một nữ sinh (chưa rõ danh tính, học lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền) điều khiển.
Vụ va chạm khiến xe máy điện bị cuốn vào gầm xe tải, nữ sinh tử vong tại chỗ. Người nhà nạn nhân đến hiện trường gào khóc đau xót trước cảnh tượng thương tâm.
Hiện, nguyên nhân vụ va chạm đang được Công an phường Hà Lầm làm rõ.