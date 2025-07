Naruemon Thorthip, chủ một quầy bán nước gần Đại học Rajabhat Phuket, Thái Lan, đã chia sẻ trên Facebook cá nhân video về vụ tai nạn.

Chị cho biết, khi đó chị đang ngồi một mình tại quầy thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Quay ra nhìn, chị phát hiện một chiếc xe ô tô SUV màu đen đang lao thẳng về phía mình với tốc độ cao.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chị Naruemon đứng bật dậy và lùi lại, may mắn tránh được cú đâm. Chiếc xe tông sập hoàn toàn quầy hàng nhưng rất may chị tránh được va chạm trực tiếp, The Thaiger đưa tin hôm 9/7.

Chị chia sẻ: "Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Tôi run rẩy, suýt ngất vì sốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi tự kiểm tra cơ thể để chắc chắn rằng mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu tôi ngồi sát hơn một chút, có thể đã không sống sót".

Chị cũng đăng kèm hình ảnh vết bầm tím ở chân để trấn an bạn bè và người thân rằng vết thương không nghiêm trọng, dù tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Thông tin cho biết, vì không quen đường và trong lúc lúng túng, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô SUV đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.

Cảnh sát xác nhận người tài xế không sử dụng rượu bia, tự nguyện nhận trách nhiệm hoàn toàn về vụ việc. Thiệt hại liên quan đến quầy hàng của chị Naruemon sẽ được chi trả đầy đủ.

Chỉ vài ngày trước đó, một sự cố tương tự cũng xảy ra tại Bangkok, Thái Lan. Một nữ sinh viên đại học bị xe tông trúng dù đang băng qua đường đúng vạch kẻ. Cô gái may mắn sống sót nhưng phải điều trị tại bệnh viện trong nhiều ngày.