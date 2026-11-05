MỸ - Một chiếc ô tô bất ngờ lao khỏi cao tốc liên bang I-5 tại thành phố San Diego, bang California (Mỹ), rồi rơi xuống sân sau một ngôi nhà. Vụ việc khiến một làn đường trên tuyến cao tốc phải đóng cửa trong nhiều giờ vào giờ cao điểm sáng 4/11.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chiếc sedan màu trắng đang di chuyển theo hướng nam trên cao tốc I-5, đoạn gần đại lộ Balboa, thì bất ngờ rời khỏi mặt đường và rơi xuống khu vực sân sau của một nhà dân.

Hình ảnh do kênh ABC10 News đăng tải cho thấy chiếc xe nằm nghiêng trong sân, phần đầu bị hư hỏng và mắc sát một bức tường phía sau các nhà kho nhỏ. Video được ghi lại trong điều kiện trời còn tối. Ở một thời điểm, hình ảnh dường như cho thấy có chuyển động bên trong chiếc xe.

Vụ tai nạn khiến làn đường số 4 trên cao tốc I-5 hướng nam phải đóng cửa trong vài giờ để phục vụ công tác xử lý hiện trường. Việc này ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực vào thời điểm nhiều người di chuyển đi làm buổi sáng.

Cảnh sát Tuần tra Cao tốc California (CHP) đang điều tra vụ việc. Đến thời điểm đưa tin, cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân khiến chiếc xe lao khỏi cao tốc, đồng thời chưa công bố thông tin về tình trạng thương vong.

Hiện chưa rõ tài xế đã mất lái, gặp sự cố kỹ thuật hay có nguyên nhân nào khác dẫn đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, qua vụ việc nói trên, khi di chuyển trên cao tốc, tài xế cần duy trì tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và tập trung quan sát diễn biến giao thông. Không nên đánh lái đột ngột, phanh gấp hoặc chuyển làn khi chưa kiểm tra kỹ các phương tiện xung quanh.

Đặc biệt, khi đi qua đoạn đường cong, khu vực có dải phân cách hoặc lề đường hẹp, người lái cần giảm tốc độ phù hợp, giữ chắc tay lái và tránh mất tập trung. Nếu xe gặp sự cố, hãy bật đèn cảnh báo, từ từ đưa xe vào làn dừng khẩn cấp ở vị trí an toàn, thay vì dừng đột ngột giữa đường.

Theo Internewscast