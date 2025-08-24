Cảnh ô tô lao lên vỉa hè tông loạt xe máy, 1 người bị thương nặng ở Đà Lạt. Video: MXH

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt, khiến một người bị thương nặng.

Trước đó, chiều 23/8, xe ô tô màu trắng (chưa rõ biển số) đang lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bất ngờ chuyển hướng, lấn sang trái đường và lao lên vỉa hè. Chiếc xe này đã tông vào một người dân cùng nhiều xe máy đang đỗ bên đường.

Hiện trường ô tô lao lên vỉa hè, tông nhiều xe máy ở Đà Lạt. Ảnh: N.X

Nạn nhân bị tông hất tung về phía trước, rơi xuống đường, bất tỉnh.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Còn ô tô và nhiều xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn.