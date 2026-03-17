Thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu chung là đồng hành cùng học sinh Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông, học thuật và trải nghiệm thực tế.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng và Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Lan tỏa tri thức và giá trị giáo dục đến học sinh

Trong nhiều năm qua, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng luôn là một trong những cơ quan báo chí dành cho thiếu nhi uy tín nhất tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối thông tin, tri thức và các phong trào học sinh trên phạm vi cả nước.

Thông qua việc hợp tác với Ocean Edu, Báo tiếp tục mở rộng thêm các hoạt động giáo dục, đồng thời phát triển nhiều nội dung và chương trình giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Sự đồng hành của Ocean Edu được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn lực chuyên môn, mở rộng các hoạt động học tập và trải nghiệm dành cho học sinh trong thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thiếu Niên Tiền Phong & Nhi Đồng đánh giá cao các hoạt động đào tạo Ocean Edu đang triển khai

Tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã chia sẻ về hành trình hơn 70 năm hình thành và phát triển của tờ báo – một cơ quan báo chí giàu truyền thống, luôn đồng hành cùng nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần học tập và góp phần xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho các em học sinh.

“Tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Ocean Edu sẽ mở ra nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần mang đến cho thiếu nhi Việt Nam những sân chơi học thuật bổ ích, môi trường học tập hiện đại và cơ hội phát triển toàn diện.” – Ông Khuê khẳng định.

Triển khai nhiều hoạt động giáo dục và trải nghiệm cho học sinh

Trong khuôn khổ hợp tác, Ocean Edu và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình dành cho học sinh, từ các hoạt động học thuật, trải nghiệm cho đến các sân chơi phát triển kỹ năng.

Các chương trình này bao gồm việc phát hành ấn phẩm song ngữ Việt – Anh, tổ chức các cuộc thi học thuật và sân chơi tiếng Anh, cũng như triển khai các hoạt động trải nghiệm, trại hè và chương trình giáo dục cộng đồng.

Thông qua những hoạt động này, học sinh không chỉ được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, phát triển tư duy và nâng cao sự tự tin trong giao tiếp.

Bà Vũ Thị Thanh Loan – Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu nhấn mạnh rằng sự kiện ký kết này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn là sự gặp gỡ của những tầm nhìn chung trong việc lan tỏa các giá trị giáo dục và tạo dựng môi trường học tập tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ đồng hành lan tỏa các giá trị giáo dục tích cực, trong khi Ocean Edu phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo và phát triển năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám Đốc Ocean Edu nhấn mạnh sự đồng tâm trong việc phát triển các chương trình giáo dục và sân chơi trí tuệ cho học sinh

Theo đại diện hai đơn vị, việc ký kết hợp tác lần này không chỉ là sự phối hợp giữa một cơ quan báo chí và một đơn vị giáo dục, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là mang đến môi trường học tập, thông tin và trải nghiệm lành mạnh cho học sinh Việt Nam.

Trong thời gian tới, Ocean Edu cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều chương trình giáo dục, hoạt động cộng đồng và dự án vì học sinh, góp phần xây dựng một môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.