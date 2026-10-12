Tại IECEE 2026, Ocean Edu gây chú ý với không gian trải nghiệm kết hợp giáo dục, công nghệ và văn hóa Việt Nam. Điểm nhấn là lễ ký kết MOU với Pearson và danh hiệu Pearson Distinguished School - cấp độ cao nhất của Pearson Excellence School.

Ocean Edu và Pearson thúc đẩy hợp tác đào tạo, đánh giá năng lực tiếng Anh

Một dấu ấn đáng chú ý của Ocean Edu tại Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong Kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục & Công nghệ giáo dục (IECEE 2026) là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Pearson, nhằm mở rộng hợp tác trong đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh.

Ocean Edu và Pearson ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đại diện hai bên tham gia ký kết gồm cô Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và ông David Lyons - Quyền Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Pearson English. Buổi lễ có sự chứng kiến của Nữ Nam tước Jacqui Smith - Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; ông lain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam; và ông Joshua Ashworth - Trưởng bộ phận Kinh doanh và Thương mại, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, Ocean Edu được công nhận danh hiệu Pearson Distinguished School, cấp độ cao nhất trong Hệ thống Pearson Excellence School. Chương trình đào tạo được chứng nhận theo Global Scale of English (GSE), kết hợp hệ thống đánh giá sử dụng các bài thi Pearson liên kết với GSE. Cách tiếp cận này hỗ trợ theo dõi sự tiến bộ của người học theo từng cấp độ, góp phần tăng tính hệ thống trong quá trình đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh.

Gian hàng Ocean Edu: Kết nối giáo dục, công nghệ và bản sắc Việt

Bên cạnh hoạt động hợp tác quốc tế, gian hàng Ocean Edu tại IECEE 2026 mang đến không gian trải nghiệm kết hợp giữa giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ và các giá trị văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng tham quan gian hàng Ocean Edu

Nổi bật trong các hoạt động trải nghiệm là hình ảnh Khuê Văn Các cùng những nội dung gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần tôn vinh tri thức và di sản khoa bảng Việt Nam. Thông qua chương trình Next-Gen Trạng Nguyên 2026 và hoạt động “Thử thách văn hóa Việt Nam”, những giá trị truyền thống được thể hiện bằng hình thức gần gũi, sinh động, tạo cơ hội để người tham gia khám phá lịch sử và văn hóa dân tộc trong không gian giáo dục số.

Các bạn học sinh hào hứng khám phá công nghệ học tập

Ứng dụng AI, mở rộng trải nghiệm học tập cá nhân hóa

Cùng với trải nghiệm văn hóa, công nghệ là một trong những điểm nhấn tại gian hàng Ocean Edu. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng vào giáo dục, các giải pháp hỗ trợ học tập có khả năng cá nhân hóa nội dung, tăng cường tương tác và theo dõi tiến trình đang mở ra thêm lựa chọn cho người học.

Tại sự kiện, Dofu AI được giới thiệu như một trợ lý học tập hỗ trợ người học luyện tập, tương tác và theo dõi tiến trình cá nhân hóa. Việc ứng dụng AI góp phần minh họa cách công nghệ có thể hỗ trợ quá trình học tập, bổ sung các hình thức thực hành và tạo điều kiện để người học chủ động hơn trong hành trình phát triển năng lực.

Trợ lý học tập Dofu AI giúp người dùng học tiếng Anh theo lộ trình cá nhân hóa.

Đón đầu xu hướng giáo dục kỷ nguyên số

Diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10 tại Hà Nội, Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong Kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục & Công nghệ giáo dục (IECEE 2026) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, quy tụ hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 70 gian hàng của doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thúc đẩy những thay đổi trong phương thức dạy và học, IECEE 2026 tạo diễn đàn kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, cùng trao đổi về xu hướng, giải pháp và cơ hội hợp tác. Những hoạt động tại sự kiện cũng gợi mở yêu cầu kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế, đổi mới công nghệ và các giá trị văn hóa để xây dựng những trải nghiệm giáo dục phù hợp với thế hệ người học mới.

Tham gia sự kiện, Ocean Edu cho thấy hướng tiếp cận giáo dục giao thoa giữa hội nhập, đổi mới và gìn giữ bản sắc. Điều đó được minh chứng sống động qua các hoạt động từ kết nối đối tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số cho đến việc lồng ghép khéo léo văn hóa Việt trong suốt trải nghiệm học tập của người học.

(Nguồn: Ocean Edu)