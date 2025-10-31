Tại Giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - NSOC 2025, OEG Cyber Hub đóng vai trò là đơn vị đồng hành địa điểm cùng với các tuyển thủ tại vòng loại của giải đấu. OEG Cyber Hub không chỉ cung cấp không gian thi đấu hiện đại mà còn góp phần lan tỏa văn hóa eSports tích cực, khuyến khích sự tham gia của hàng ngàn sinh viên trên toàn quốc.

NSOC 2025 - Sân chơi eSports quy mô và chuyên nghiệp

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng BEAT Network, dưới sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, thi đấu hai bộ môn là Valorant và Đấu Trường Chân Lý, thu hút hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học trên khắp cả nước tham gia.

NSOC không chỉ là cuộc thi tranh tài mà còn là nền tảng để xây dựng văn hóa eSports lành mạnh trong cộng đồng game thủ, nhấn mạnh vào tinh thần fair play và sự cân bằng giữa học tập - giải trí.

OEG Cyber Hub góp phần lan tỏa văn hóa eSports lành mạnh

Là chuỗi cyber game hàng đầu tại Hà Nội, OEG Cyber Hub mang đến không gian hiện đại, kết hợp giữa cyber game, mini mart và các tiện ích đa dạng. Tại NSOC 2025, OEG Cyber Hub đóng vai trò là đơn vị đồng hành địa điểm cùng với các tuyển thủ tại vòng loại của giải đấu.

OEG Cyber Hub hiện đang phát triển chuỗi phòng máy kết hợp mini mart tại Hà Nội, dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trên cả nước.

OEG Cyber Hub - Đơn vị Đồng hành địa điểm thi đấu của NSOC 2025

Trong khuôn khổ NSOC Unitour tại các điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP.HCM, các gian hàng của OEG Cyber Hub đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm, gặp gỡ KOLs và thi đấu game để nhận những phần quà hấp dẫn.

Gian hàng của OEG Cyber tại các điểm trường trong chuỗi chương trình NSOC Unitour

NSOC Unitour nằm trong khuôn khổ Giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - NSOC 2025, là chuỗi chương trình kết nối và lan tỏa eSports học đường, được tổ chức tại 6 điểm trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội đa sắc. Tại đây, sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại tựa game Đấu Trường Chân Lý kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: talkshow với sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng, giao lưu cùng KOLs, chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với hàng loạt phần quà hấp dẫn…

Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại NSOC Unitour

CEO OEG Cyber Hub trao tặng học bổng cho sinh viên tại các điểm trường trong khuôn khổ NSOC Unitour

Hành trình đồng hành cùng NSOC 2025 không chỉ là cơ hội để OEG Cyber Hub tiếp cận hàng ngàn sinh viên yêu game, mà còn là dịp để cùng nhau viết nên câu chuyện về một thế hệ game thủ văn minh, nhiệt huyết và giàu năng lượng tích cực. Trong tương lai, OEG Cyber Hub hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, để mỗi cuộc chơi không chỉ là niềm vui, mà còn là bước khởi đầu cho những kết nối và trải nghiệm đáng nhớ.

