Hai đơn vị sẽ tham gia cùng các cổ đông sáng lập gồm VPBankS và LynkiD trong việc phát triển CAEX.

CAEX nhận đầu tư từ OKX Ventures và HashKey Capital

Theo thỏa thuận, cùng với các cổ đông hiện hữu (VPBankS, LynkiD…), OKX Ventures và HashKey Capital sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, qua đó giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Quan hệ hợp tác nói trên kết hợp thế mạnh về tài chính và công nghệ tại Việt Nam với năng lực và kinh nghiệm về tài sản mã hóa toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc để CAEX phát triển và tuân thủ các quy định pháp lý.

Cụ thể, trong vai trò cổ đông và đối tác chiến lược, OKX Ventures và HashKey Capital sẽ cùng CAEX nghiên cứu và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành.

CAEX được dẫn dắt bởi VPBankS, LynkiD và các đối tác chiến lược

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) - thành viên của hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) - là cổ đông sáng lập và đối tác chiến lược quan trọng của CAEX, đóng góp năng lực tài chính, quản trị và chuyên môn đầu tư cho sàn giao dịch.

LynkiD - đối tác công nghệ trong hệ sinh thái VPBank - cũng là cổ đông sáng lập của CAEX, hỗ trợ về định danh số, trải nghiệm người dùng và hạ tầng nền tảng cốt lõi, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, nhanh chóng và liền mạch.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CAEX, cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với OKX Ventures và HashKey sẽ giúp CAEX tiếp cận và vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. CAEX cam kết xây dựng một sàn giao dịch minh bạch, an toàn và dễ tiếp cận, nơi mọi nhà đầu tư có thể tham gia, khai mở cơ hội và tận hưởng trải nghiệm năng động trong kỷ nguyên tài sản số”.

Ông Netero Dai, Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường toàn cầu của OKX, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường tài sản số năng động nhất, với mức độ quen thuộc của người dùng và định hướng rõ ràng về khung pháp lý. Quan hệ hợp tác với CAEX thể hiện sứ mệnh của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường an toàn, đáng tin cậy để người dùng giao dịch crypto. Chúng tôi tự hào đồng hành trong việc phát triển một nền tảng tuân thủ và bảo mật cho cộng đồng tài sản mã hóa tại Việt Nam”.

Ông Haiyang Ru, CEO HashKey Exchange BG, nhận định: “Việt Nam là một trong những thị trường tài sản số sôi động và giàu tiềm năng tại châu Á. Những điều kiện này tạo ra môi trường lý tưởng cho thế hệ doanh nghiệp tài sản số được cấp phép tiếp theo. Chúng tôi vinh dự hợp tác cùng CAEX để theo đuổi tầm nhìn dài hạn về minh bạch, phát triển bền vững và niềm tin trên toàn thị trường”.

CAEX được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa hàng đầu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các kênh đầu tư hiện đại, tuân thủ cho nhà đầu tư Việt Nam. Công ty cũng đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái VPBank, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank)