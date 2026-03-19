5 công ty có hồ sơ hợp lệ

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bộ Tài chính đã xem xét, đánh giá có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định bao gồm: Hồ sơ của Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty СР Tài sản số Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, NHNN lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, NHNN xem xét, tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

Cũng theo quy định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, NHNN tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bản tổng hợp các hồ sơ đăng ký cấp giấy phép cho thấy: Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế.

Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong.

Cổ đông sáng lập gồm: ông Dương Văn Quyết sở hữu 40% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% vốn điều lệ và ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30% vốn điều lệ.

Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty CP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ.

Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh và Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương sở hữu 9,9% vốn điều lệ; Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương sở hữu 1,1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Công ty CP Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn Mặt trời sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí sở hữu 1% vốn điều lệ.

2 doanh nghiệp nào bị loại?

Cũng theo Bộ Tài chính, các hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

DOLPHINEX có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/7/2024, với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hải - Tổng giám đốc. Trong đó, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB sở hữu 95% vốn điều lệ; Công ty CP Chứng khoán MB sở hữu 4,9% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hải sở hữu 0,1% vốn điều lệ.

Về tài liệu hồ sơ, Bộ Tài chính nêu rõ: Điều lệ công ty được ĐHĐCĐ soạn thảo và thông qua vào ngày 20/10/2025 và khoản 2 Điều 69 của Điều lệ công ty quy định điều lệ công ty có hiệu lực từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty được cấp lần đầu ngày 12/7/2024 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23/10/2025.

Như vậy, công ty chưa xác lập rõ ngày có hiệu lực của điều lệ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các cổ đông công ty. Ngoài ra, điều lệ công ty ngày 20/10/2025 của công ty chưa có đầy đủ thông tin về cổ đông sáng lập theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó, tài liệu liên quan đến nhân sự (văn bằng của một số nhân sự của bộ phận công nghệ) chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (cũ) cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2022, với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng. Cổ đông sáng lập gồm: Quỹ Đầu tư thành viên SSI sở hữu 90% vốn điều lệ; Công ty CP Kompa Group sở hữu 5% vốn điều lệ; Công ty CP Filum sở hữu 5% vốn điều lệ.

Về hồ sơ của SSID, Bộ Tài chính đánh giá, giấy đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa ngày 19/1/2026 chưa có đủ nội dung thông tin về 6 thành viên Hội đồng quản trị theo Mẫu số 02.

Cùng với đó, tài liệu về điều lệ công ty, về nhân sự chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025.