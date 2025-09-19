Dự án nền tảng giải trí số Enterise được phát triển theo hướng khán giả không chỉ xem phim mà còn tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh. Đây là dự án được định vị như “cửa ngõ văn hóa số”, khởi đầu từ điện ảnh và nội dung giải trí Việt Nam, hướng đến thị trường quốc tế, với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn cầu.

Những năm gần đây, ngành điện ảnh và giải trí Việt Nam ghi nhận nhiều kỷ lục doanh thu, trong đó có các bộ phim nội địa lọt vào nhóm ăn khách nhất lịch sử. Sự phát triển này đi cùng nhu cầu mới của khán giả, đặc biệt là giới trẻ - không chỉ muốn thưởng thức mà còn mong muốn tham gia, tương tác và đồng hành với sản phẩm giải trí.

Các mô hình giải trí số hiện đại trên thế giới cho thấy xu hướng “xem và đồng hành” đang trở thành tất yếu, kết hợp giữa nội dung, công nghệ và cộng đồng. Ở Việt Nam, xu hướng này gắn liền với mong muốn khẳng định bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

Nắm bắt xu thế đó, Công ty CP Truyền thông & Giải trí OMedia cùng các đối tác chiến lược công bố phát triển nền tảng giải trí Enterise với định hướng xây dựng một nền tảng giải trí số, nơi khán giả có thể tham gia nhiều hơn vào hành trình sáng tạo.

Ông Phan Hữu Hiếu - CEO OMedia cho biết, mục tiêu của Enterise là đưa phim ảnh Việt và các sản phẩm văn hóa bản địa tiếp cận rộng rãi khán giả toàn cầu. Các tác phẩm phim ngắn, phim độc lập và nội dung sáng tạo được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh, câu chuyện và giá trị văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về lộ trình phát triển nền tảng, ông Hiếu cho biết, giai đoạn 1 (dự kiến từ quý IV năm 2025-2026) sẽ sản xuất, phát hành phim ngắn, phim độc lập, phim chiếu rạp.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ 2027-2030) tiếp tục phát triển mảng công nghệ và đầu tư với mục tiêu minh bạch hóa quyền lợi và giá trị của sản phẩm giải trí, đồng thời trao quyền cho khán giả và nhà đầu tư cùng đồng hành, tạo ra giá trị chung.

Ngoài ra, Enterise sẽ tận dụng ngôn ngữ điện ảnh để quảng bá các địa danh nổi tiếng như Hội An, Lào Cai, làng chài miền Trung; đặc biệt không chỉ đưa địa danh lên màn ảnh, mà lồng ghép mỗi địa danh với một câu chuyện đặc trưng.

Tại sự kiện, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao du lịch cho rằng nền tảng Enterise mang tính tiên phong, có bản sắc và lan tỏa văn hóa Việt thông qua công nghệ số hiện đại.

Theo ông, dự án không chỉ mở ra cơ hội đưa văn hóa, nội dung Việt Nam ra thế giới, mà còn khẳng định nguyên tắc “công nghệ phải luôn song hành cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp”.

