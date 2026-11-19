Sau hai năm có mặt tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo phát triển mạng lưới 44 nhà phân phối, đồng thời chuẩn hóa trải nghiệm tại showroom, nâng cao năng lực nhân sự và mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng số.

Hệ thống đại lý của Omoda & Jaecoo Việt Nam được thiết lập trên hầu hết các tỉnh thành trọng điểm của Việt Nam

Với mạng lưới 44 nhà phân phối trên toàn quốc, Omoda & Jaecoo đang đẩy mạnh chuẩn hóa chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho khách hàng. Bên cạnh mở rộng hệ thống phân phối, hai thương hiệu chú trọng nâng cấp không gian trưng bày, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn và ứng dụng nền tảng số trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

Chuẩn hóa trải nghiệm tại hệ thống nhà phân phối

Theo định hướng của doanh nghiệp, các showroom Omoda & Jaecoo được phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu, từ thiết kế không gian, trưng bày sản phẩm đến quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Hai thương hiệu có định hướng nhận diện riêng: Omoda tập trung vào phong cách thời trang, công nghệ và cá tính; Jaecoo hướng đến thiết kế thanh lịch, gắn với phong cách sống linh hoạt. Dù có sự khác biệt về định vị, hệ thống showroom vẫn được tổ chức theo tiêu chuẩn vận hành chung.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam, cho biết việc phát triển hệ thống nhà phân phối không chỉ dừng ở mở rộng số lượng điểm bán mà còn hướng đến xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, vận hành đồng bộ. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo thường xuyên và phát triển năng lực đội ngũ để khách hàng tại các địa phương có thể tiếp cận sản phẩm, dịch vụ với chất lượng nhất quán.

Tại showroom, khách hàng có thể tìm hiểu thiết kế, công nghệ, tính năng và trải nghiệm lái thử các dòng xe. Khi danh mục sản phẩm mở rộng từ xe động cơ xăng đến hybrid và xe điện hóa, vai trò tư vấn của đội ngũ bán hàng cũng trở nên quan trọng hơn.

Các mẫu xe như Omoda C5, Jaecoo J7, Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 SHS-P và Jaecoo J5 có những đặc điểm khác nhau về công nghệ và vận hành. Vì vậy, nhân viên tư vấn cần nắm rõ thông tin sản phẩm, hệ truyền động và chi phí sử dụng để giúp khách hàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế.

J7 SHS-P là một trong những sản phẩm nổi bật của Omoda & Jaecoo, sử dụng công nghệ plug-in hybrid hiện đại

Đào tạo nhân sự đáp ứng danh mục xe điện hóa

Bên cạnh tiêu chuẩn showroom, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo lộ trình tháng, quý và năm. Nội dung tập trung vào kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Các hoạt động đánh giá năng lực, đào tạo chuyên sâu và vinh danh nhân viên, nhà phân phối có thành tích tốt cũng được duy trì. Trong đó, kiến thức về công nghệ Super Hybrid System (SHS), pin, sạc và vận hành an toàn được chú trọng khi danh mục sản phẩm có thêm các dòng xe điện hóa.

Chị Trịnh Ngọc Ánh, nhân viên bán hàng tại O&J Cầu Giấy, cho biết các chương trình đào tạo giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về sản phẩm và công nghệ mới, đặc biệt là xe hybrid và xe điện. Qua đó, nhân viên có thêm cơ sở để tư vấn sát với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Ms. Trịnh Ngọc Ánh - TVBH xuất sắc tại khu vực miền Bắc

Trong khi đó, chị Trần Thị Thanh Thủy, nhân viên bán hàng tại O&J Vinh, cho rằng công việc không dừng lại ở thời điểm bàn giao xe mà còn bao gồm việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng. Các chương trình đào tạo và đánh giá cũng tạo điều kiện để nhân sự nâng cao kỹ năng phục vụ.

Ms. Trần Thu Thủy - TVBH xuất sắc khu vực miền Trung

Mở rộng kênh bán hàng trên nền tảng số

Cùng với hệ thống showroom truyền thống, Omoda & Jaecoo Việt Nam đẩy mạnh bán hàng đa nền tảng thông qua website, Facebook, TikTok, video và livestream.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, trao đổi với nhân viên tư vấn và đăng ký lái thử qua các kênh trực tuyến, sau đó kết nối với nhà phân phối để tiếp tục trải nghiệm trực tiếp. Cách kết hợp giữa nền tảng số và hệ thống điểm bán giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời bổ sung các điểm chạm trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn xe.

Ở quy mô tập đoàn, Chery cũng mở rộng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra ở Vu Hồ (Trung Quốc), tập đoàn giới thiệu định hướng phát triển liên quan đến công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Nhà phân phối O&J trải dài trên toàn quốc

Một trong những sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện là robot thông minh AiMOGA, với các khả năng nhận diện, tương tác và ghi nhớ sở thích người dùng. Sự xuất hiện của sản phẩm cho thấy phạm vi nghiên cứu ứng dụng AI của Chery đang mở rộng sang các lĩnh vực tương tác và dịch vụ, bên cạnh công nghệ phương tiện.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống phân phối và năng lực phục vụ khách hàng. Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy ô tô tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư dự kiến 8.125 tỷ đồng.

Việc mở rộng mạng lưới phân phối, chuẩn hóa quy trình và đầu tư vào nhân sự được xem là những bước đi nhằm xây dựng nền tảng hoạt động lâu dài tại thị trường trong nước.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo Việt Nam)