Sự kiện ra mắt phim Phí phông tại TPHCM mới đây thu hút nhiều tên tuổi nổi tiếng tới tham dự. MC Trác Thuý Miêu là một trong những khách mời của buổi ra mắt. Tuy nhiên, khi nhân viên tổ chức sự kiện hỏi nghệ danh để tiện giới thiệu trên thảm đỏ, nữ MC đã không trả lời và lập tức quay lưng bỏ đi, tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Chia sẻ trong một clip sau đó, Trác Thuý Miêu thuật lại câu hỏi của nhân viên tổ chức sự kiện nói: "Chị vui lòng cho biết nghệ danh". Đối với một nghệ sĩ, đó là ranh giới cuối cùng và tôi cho phép mình bước lùi, quay lưng lại và cảm thấy mình không cho phép điều này xảy ra. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Chắc quý vị và các bạn chưa bao giờ là ngôi sao, là nghệ sĩ nên sẽ không hiểu được có những nguyên tắc tối thiểu về hành xử với nghệ danh, nghệ sĩ, đặc biệt với khách mời".

Sự việc trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh ý kiến ủng hộ Trác Thuý Miêu, cũng không ít người cho rằng cách hành xử của nữ MC này là thiếu khôn ngoan. VietNamNet xin chia sẻ quan điểm của nhà báo Vũ Mạnh Cường về sự việc.

Giận dữ trên thảm đỏ

Hôm nay lướt mạng, thấy câu chuyện của một nữ MC giận dữ rời thảm đỏ vì bị hỏi tên, tôi thấy thật trớ trêu. Chuyện đúng - sai cư dân mạng đã phân tích đủ cả nhưng dưới góc độ của một người làm nghề truyền thông và tổ chức sự kiện thấy cũng có những điều đáng bàn.

Dân làm sự kiện với nghệ sĩ gắn bó như răng với môi, thiếu một trong hai không thành sự kiện. Hào quang thì rực rỡ nhưng đôi khi lại mong manh vô cùng.

Đầu tiên, hãy nói về những "người gác cổng" trẻ tuổi. Có người trách cô gái lễ tân sao lại "ngô nghê" đến thế? Nhưng ai cũng từng trẻ, cũng từng đứng ở vị trí tương tự như vậy. Đó là lỗi hệ thống nhiều hơn là lỗi cá nhân.

Một sự kiện chuyên nghiệp không bao giờ được phép để nhân viên "đối mặt" với khách VIP bằng một cái đầu rỗng về thông tin. "Danh sách khách mời" không đơn thuần là một danh sách cái tên, nó là linh hồn của sự kiện. Việc để một bạn trẻ lúng túng hỏi tên nghệ sĩ ngay thảm đỏ là một sự sơ suất lớn trong khâu đào tạo. Đáng lẽ, các bạn cần được tập huấn cách hỏi khéo hơn hoặc có quản lý đứng cạnh để hỗ trợ những tình huống "nhạy cảm" như thế.

Nhưng cũng phải nói về cái "tôi" của celeb. Tôi hiểu cảm giác của nữ MC. Sau bao nhiêu năm gây dựng tên tuổi, việc bị "quên" ngay tại nơi mình được mời đến giống như một sự phủ nhận cay đắng. Nghệ sĩ họ sống bằng danh tiếng, bằng sự ghi nhận nên phản ứng giận dữ là điều dễ cảm thông.

Tuy nhiên, tôi vẫn thầm ước: Giá như lúc đó cô chọn cách xử lý "cao tay" hơn một chút. Một nụ cười sắc sảo đúng chất riêng của cô, một câu giới thiệu lại tên mình đầy ý nhị... có lẽ hình ảnh ấy sẽ đẹp và quyền lực hơn nhiều so với việc quay lưng bước đi. Bởi suy cho cùng, trong mắt công chúng, sự bao dung của một người có tên tuổi bao giờ cũng lấp lánh hơn sự phẫn nộ của một ngôi sao.

Các bạn trẻ đang theo nghề tổ chức sự kiện sau câu chuyện này cũng thấy: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là biểu hiện cao nhất của sự tôn trọng. Đừng để sự thiếu sót của mình làm tổn thương khách mời và làm xấu đi hình ảnh của ban tổ chức.

Với các celeb: Đẳng cấp thật sự không nằm ở việc ai cũng phải biết tên mình mà nằm ở cách mình đối đãi với những tình huống "kém chuyên nghiệp" xung quanh bằng một thái độ chuyên nghiệp nhất.

Sự kiện rồi sẽ qua nhưng cách chúng ta cư xử với nhau mới là thứ đọng lại. Mong chúng ta, dù ở vị trí nào, cũng có thể nhìn nhau bằng sự thấu cảm để những "vết xước" thảm đỏ như thế này không còn lặp lại nữa.

Clip Trác Thuý Miêu bỏ về khi nhân viên tổ chức sự kiện hỏi tên (Nguồn: Đấu trường sắc đẹp):

Đỗ Lê