Cả 7 bé cùng mặc áo khoác giống nhau, đi giày vải đỏ, đồng loạt ngẩng đầu gọi “bố”. Điều này làm người đi đường thích thú ghi hình, thậm chí có nhiều người ví von: “Đây không phải đưa con đi chơi, mà là dẫn theo cả một đội quân nhỏ”, trang QQ đưa tin.

Nhờ những khoảnh khắc đời thường ấy, tài khoản chia sẻ về gia đình này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện về những cậu bé sinh bảy, điều khiến nhiều người tò mò hơn cả lại là người cha của các em.

Ông là Lương Bảo Quân, sinh ra trong một gia đình nông thôn ở thôn Nãi Tây, quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Doanh nhân thành đạt được biết đến là ông bố 7 con tận tụy. Ảnh: QQ

Người đàn ông có tấm lòng nhân ái

Trước khi được biết đến với hình ảnh “ông bố 7 con”, ông từng trải qua nhiều nghề như lái taxi, vận tải cá nhân. Sau đó, ông gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực khai khoáng, trở thành một ông chủ mỏ có tiếng tại địa phương.

Nhưng với người dân trong vùng, nhắc đến Lương Bảo Quân, họ không nhớ đến ông bởi danh xưng “ông chủ than”, mà gọi ông bằng một cái tên khác - “người xây viện dưỡng lão”.

Năm 1998, khi mới 25 tuổi, Lương Bảo Quân quyết định dùng gần 10 triệu nhân dân tệ (hơn 38 tỷ đồng) xây dựng một trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại quê nhà.

Cơ sở rất rộng, có 220 giường, phục vụ người già không nơi nương tựa, người khuyết tật cô đơn và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều đáng quý là ông không chỉ đầu tư xây dựng rồi giao lại cho người khác quản lý.

Trong quá trình xây dựng viện dưỡng lão, ông từng gặp một cụ già lang thang người Hà Nam. Chứng kiến hoàn cảnh thiếu thốn của cụ, ông nói: “Khi viện hoàn thành, ông cứ đến đây, tôi sẽ chăm sóc ông”.

Cụ già ấy trở thành người đầu tiên sống tại viện dưỡng lão và gắn bó suốt 12 năm. Một người đàn ông không con cái làm việc tại nhà ăn trường học cũng được ông đón về chăm sóc.

Suốt nhiều năm, ông duy trì thói quen mỗi ngày đến thăm các cụ, cùng đầu bếp lên thực đơn, quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ. Với những người già khó đi lại, ông còn mua xe ba bánh để họ có thể ra ngoài thuận tiện hơn.

Ông cũng được trao danh hiệu “Ngôi sao hiếu kính người già toàn quốc” và nhận nhiều khen thưởng.

Ông bố đảm chăm 7 con

Sau khi kết hôn, vợ chồng Lương Bảo Quân có 1 cô con gái. Khi con trưởng thành, hai người mong muốn có thêm con nhưng nhiều năm không thành. Khi người vợ gần 50 tuổi, bà thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản. Trong một lần siêu âm, bác sĩ kiểm tra nhiều lần rồi thông báo: “Có 7 thai nhi”.

Theo các thông tin được chia sẻ, đây là trường hợp mang đa thai do hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ từng khuyến cáo gia đình cân nhắc giảm thai vì việc mang 7 thai cùng lúc tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 7 nhịp tim trên màn hình siêu âm, người mẹ quyết định giữ lại tất cả. Trong suốt thai kỳ, Lương Bảo Quân luôn ở bên chăm sóc vợ. Ông hỗ trợ từng việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, từ ăn uống đến nghỉ ngơi.

Năm 2022, 7 bé trai lần lượt chào đời khỏe mạnh. Sau sinh, khi vợ chưa thể tự chăm sóc các con, Lương Bảo Quân đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: giao lại việc điều hành công ty cho cấp dưới, trở thành ông bố toàn thời gian.

Mỗi ngày, ông thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc các con, sắp xếp quần áo và mọi sinh hoạt trong gia đình.

Bảy cậu bé có những tính cách khác nhau, việc tranh cãi xảy ra thường xuyên. Nhưng thay vì lập tức phân định đúng sai, ông thường để các con bình tĩnh rồi hướng dẫn chúng làm hòa, học cách yêu thương nhau.

Trong mắt nhiều người, điều đặc biệt ở Lương Bảo Quân không chỉ nằm ở việc ông chăm sóc 7 người con. Ông vẫn duy trì hoạt động của viện dưỡng lão suốt nhiều năm. Chiếc xe đưa người già đi khám bệnh đã đồng hành cùng ông hàng chục năm. Ông cũng vẫn tự tay vệ sinh, chăm sóc các cụ khi cần.

Ông thường đưa các con đến thăm người cao tuổi, hát chúc mừng sinh nhật các cụ sống lâu, dạy con biết sẻ chia với cộng đồng.

Từ một ông chủ khai khoáng, Lương Bảo Quân trở thành “ông bố 7 con” được nhiều người biết đến nhờ sự chăm sóc con cái chu đáo và tấm lòng lương thiện của mình.