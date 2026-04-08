Mê cuộc sống đầm ấm ở nhà thông gia

Vũ Thị Hương (SN 2001, quê Bắc Giang nay là tỉnh Bắc Ninh) và Nick (SN 1998, quốc tịch Mỹ) kết hôn năm 2023. Hiện hai vợ chồng sống và làm việc tại Bắc Ninh, cách nhà bố mẹ Hương khoảng 21km.

Ở bên kia nửa vòng trái đất, bố chồng Hương - 63 tuổi - sống một mình sau khi vợ qua đời, các con đều làm việc xa nhà. Mỗi lần gọi điện video, thấy ông lặng lẽ, Hương không khỏi xót lòng. Cô cũng nhận ra cảm xúc ấy ở phía chồng.

“Tuy nhiên, vì công việc, chúng tôi chưa thể sang Mỹ sống cùng ông”, Hương chia sẻ.

Hương bên chồng và bố chồng

Năm 2024, bố chồng Hương lần đầu sang Việt Nam thăm con cháu. Trong 1 tuần đó, ông sống tại nhà thông gia dẫu cho các con có nhà riêng cách đó 21km.

Lần ghé thăm ấy vào đúng dịp tết Nguyên đán, bố chồng Hương được trải nghiệm trọn vẹn Tết Việt, được ăn những bữa cơm ấm cúng bên gia đình, được ông bà thông gia dẫn đi thăm hỏi họ hàng, làng xóm...

Trong bữa cơm tạm biệt để trở về Mỹ, ông nói với thông gia: “Rất lâu rồi, tôi mới được cảm nhận không khí gia đình, hiểu thế nào là sự sum vầy, đầm ấm. Chắc chắn, tôi sẽ trở lại đây thêm nhiều lần nữa”.

Và đúng như thế, kể từ đó đến nay, bố chồng Hương đã có thêm 3 lần ghé thăm Việt Nam, mỗi lần ở lại 2- 3 tuần.

Bố mẹ đẻ của Hương (ngoài cùng bên trái) rất quý mến thông gia

Trong những lần đó, ông đều chọn sống chung với nhà thông gia thay vì đến ở tại nhà riêng của con trai, con dâu. Bởi lẽ, ông thích cuộc sống bình yên nơi thôn quê và quý mến sự chất phác, đôn hậu của thông gia.

Và sau tổng cộng 4 lần ghé thăm, bố chồng Hương kết luận: “Mai này, tôi sẽ bán nhà, bán đất ở Mỹ để sang Việt Nam sống”.

Coi thông gia như gia đình

Tết 2024, khi nghe tin ông thông gia lần đầu ghé thăm, bố mẹ Hương rất vui mừng. Ông bà chuẩn bị tươm tất mọi thứ trước 1 tháng, từ phòng ngủ đến đồ dùng cá nhân để ông thông gia thuận tiện trong sinh hoạt.

Bố đẻ và bố chồng Hương luôn đồng hành trong mỗi chuyến du lịch của gia đình

“Bố mẹ tôi dành phòng ngủ 'xịn' nhất trong nhà cho bố chồng tôi ở. Bố mẹ còn mua máy sấy, dao dĩa, ga trải giường, khăn tắm mới cùng các món ăn như mì Ý, khoai tây, thịt bò làm món bít tết... cho thông gia.

Bố mẹ tôi mong thông gia có cảm giác thân thuộc như ở nhà mình”, Hương kể.

Không ngờ, bố chồng Hương sớm “hòa tan” với văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Ông không quan trọng những thứ mới mẻ kia mà chỉ mong được tận hưởng không khí vui vẻ, đầm ấm của gia đình.

Bởi vậy, vào những lần thông gia ghé thăm sau đó, bố mẹ Hương không chuẩn bị quá nhiều, chỉ đơn giản “có sao dùng vậy”, miễn đôi bên vui vẻ, thoải mái.

Bố chồng Hương rất yêu thích Tết Việt

Lần gần nhất là dịp tết Bính Ngọ, bố chồng Hương sang Việt Nam và ở lại đây 3 tuần. Như mọi lần, ông cùng thông gia chuẩn bị chu đáo cho Tết như dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, chuẩn bị cơm cúng, đón giao thừa...

Vào ngày mùng 1, 2, 3, ông cùng thông gia đi chúc Tết họ hàng, chuẩn bị sẵn phong bao để lì xì cho đám trẻ. Mọi hoạt động của gia đình, ông đều tham gia như một thành viên chính thức.

Tết qua đi, cả nhà trở lại cuộc sống bình thường. Mỗi sáng, hai ông thông gia cùng nhau đưa cháu đi học, đi ăn sáng, sau đó về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nghỉ trưa... và tiếp tục các hoạt động của buổi chiều.

Hương từng xúc động khi chứng kiến hai ông bố cắt tóc cho nhau, ngồi tám chuyện vui vẻ ở hiên nhà, cùng nhau nấu cơm, chăm sóc nhà cửa... Dù phải dùng công cụ dịch tiếng và ngôn ngữ cơ thể nhưng dường như giữa họ không có bất cứ khoảng cách nào.

Bố chồng Hương xem nhà thông gia như gia đình của mình

Hương nhận ra, khi thực sự quý mến và muốn kết nối với nhau thì sự bất đồng ngôn ngữ không phải vấn đề quá lớn.

“Một lần, bố chồng tôi đến nhà bà ngoại 92 tuổi của tôi chơi. Biết ông thích ăn kẹo lạc, bà ngoại đã nhét vào túi ông một bọc kẹo to. Nhận được túi kẹo ấy, ông xúc động mãi không thôi.

Lần khác, ông đi dạo bị lạc đường, sau đó được một người trong làng dẫn về tận nhà. Bố chồng tôi nói, ông rất yêu cách người Việt Nam quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau”, Hương kể.

Mỗi lần ghé thăm, bố chồng Hương đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho mọi thành viên: thuốc bổ dành cho người già, đồ chơi cho con trẻ...

Thi thoảng, bố chồng Hương dẫn cả nhà thông gia đi du lịch, lo liệu mọi chi phí. Đó là cách ông gửi lời cảm ơn sau chuỗi ngày được gia đình tiếp đón nồng hậu.

Cuối tháng 2 vừa rồi, bố chồng Hương về nước, cả nhà ra sân bay tiễn. Lúc tạm biệt, ông rơm rớm nước mắt vì không nỡ xa mọi người. Bố mẹ Hương cũng đượm buồn vì gia đình đang vui vẻ bỗng vắng một thành viên.

Hương xúc động mãi với câu nói của chồng: “Nhờ cưới được em, không chỉ anh có vợ mà bố anh cũng có thêm một gia đình”.

