Trên đường chở cháu trai từ trường về nhà, người ông điều khiển xe máy xảy ra va chạm với ô tô tải tại giao lộ khiến cháu tử vong.

Đến tối 16/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, nạn nhân là em T.G.D. (SN 2011, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Bình An, tỉnh An Giang), hiện là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ký Long

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Tr.V.N. (SN 1940, ông của D., cùng ngụ ấp Vĩnh Hòa) điều khiển xe máy biển số 68C1-347… đón cháu trai từ trường về nhà.

Đến khoảng 17h05, khi đi đến giao lộ ngã ba Minh Lương – Tắc Cậu (xã Châu Thành, tỉnh An Giang), xe máy xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 68H-037… do tài xế T.M.N. (SN 1987, ngụ An Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau.

Cú va chạm khiến hai ông cháu ngã xuống đường. Em D. không may bị xe tải cán tử vong; ông N. bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo nhanh ban đầu, hình ảnh camera ghi lại cho thấy ông N. điều khiển xe máy chuyển hướng bất ngờ, khiến tài xế xe tải không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận ông N. không có giấy phép lái xe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.