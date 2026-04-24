Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng hai tân giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sáng 24/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 23/4/2026, ông Phạm Đức Huân - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 759/QĐ-UBND, ông Hoàng Xuân Thuận - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định đây đều là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng trên cương vị mới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đức Huân bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.