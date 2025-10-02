Sáng 2/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại một số sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho lãnh đạo các sở ngành. Ảnh: N.X

Theo đó, ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn. Ông Trần Văn Thống, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, được phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bảo An.

Cùng với đó, Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Ông Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.X

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng thời đề nghị nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.