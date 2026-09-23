Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lâm Minh Thành. Ảnh: CTV

Theo đó, các đại biểu hiệp thương cho bà Trần Thị Thanh Hương thôi tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, bà Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang được hiệp thương cử tham gia Ủy viên và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, với 100% ủy viên có mặt nhất trí.

Ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê quán tỉnh An Giang; trình độ cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thành từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang; Bí thư Huyện ủy Phú Quốc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Từ ngày 1/7/2025, ông Lâm Minh Thành được phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.