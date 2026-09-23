Sáng 23/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, sau khi nghe các ý kiến, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị theo hướng chủ động hơn, bài bản hơn, đồng bộ hơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Chính phủ

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã gắn kết chặt chẽ giữa quán triệt và tổ chức thực hiện, từng bước chuyển từ "học tập, quán triệt" sang "nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng"; từ "ban hành văn bản" sang "giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế có liên quan bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng gắn kết giữa năng lực, sở trường với yêu cầu, tiêu chuẩn, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng. Ông lưu ý, quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc.

Cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Chính phủ

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được và quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhiệm vụ khác là tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các nội dung về hạn chế, tồn tại được Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 nêu trong báo cáo.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực.

Thủ tướng cho biết, sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tổ chức rà soát toàn bộ các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là các bí thư cấp ủy; có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng sẽ làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.