Chiến lược tiếp cận nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng

Nói đến thị trường xe máy Việt Nam, thương hiệu Honda từ lâu đã trở thành một biểu tượng thân thuộc với sức sống bền bỉ trong cộng đồng người yêu xe.

Hình ảnh chiếc xe máy thứ 40 triệu được xuất xưởng tại nhà máy Honda Việt Nam ở Phú Thọ. Ảnh: HVN

Sau 30 năm, Honda đã đưa hơn 40 triệu xe máy đến khách Việt và hiện chiếm 85,9% thị phần xe máy thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Riêng tháng 7/2026, doanh số xe máy Honda tại Việt Nam đạt 178.641 xe, tăng hơn 7.000 xe so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, Honda đã bán 1.308.307 chiếc xe máy tới người dùng Việt Nam.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng 2.463.600 chiếc xe máy mới, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực của thị trường xe máy nói chung và vị thế bền vững của thương hiệu xe máy Honda.

Hiện nay, Honda đang triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh.

Xe máy điện và hệ thống tủ trạm đổi pin được Honda đầu tư chuyên nghiệp. Ảnh: HVN

Đến nay, hãng đã đưa ra thị trường bốn mẫu xe điện gồm Benly e:, ICON e:, CUV e: và Honda UC3. Trong đó, ICON e: là mẫu xe điện đầu tiên được Honda sản xuất trong nước, xuất xưởng tại nhà máy Vĩnh Phúc (cũ) từ tháng 3/2025; CUV e: nhập khẩu từ Thái Lan và được mở bán từ tháng 6/2026. Honda UC3 hiện cũng được nhập khẩu từ Thái Lan và đã mở bán tại Việt Nam. Dự kiến trong năm 2026, Honda sẽ chuyển sang sản xuất mẫu xe này trong nước. Riêng Benly e: chủ yếu được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp, với 505 xe đã được bàn giao.

Đối với các dòng xe máy xăng, hãng cải tiến liên tục công nghệ hướng tới tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Trong cơ cấu sản phẩm hiện nay, hãng vẫn duy trì danh mục hơn 10 dòng xe máy xăng chủ lực, trải dài từ xe số, xe tay ga phổ thông đến xe tay ga cao cấp và xe côn tay như Wave Alpha, Blade, Future, Vision, Lead, Air Blade, Vario, SH Mode, SH hay Winner X.

Mẫu Honda Vario thế hệ mới ra mắt tháng 7/2026 sử dụng công nghệ động cơ đạt chuẩn EURO 4 giúp giảm đến 60% lượng khí thải so với phiên bản trước. Ảnh: HVN

Gần đây nhất, cuối tháng 7/2026, mẫu Vario 125 phiên bản 2027 hoàn toàn mới được ra mắt với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp giảm đến 60% lượng khí thải so với các phiên bản trước. Việc liên tục làm mới các dòng xe xăng cho thấy loại phương tiện này vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Honda tại Việt Nam, song song với quá trình điện hóa.

Theo Honda Việt Nam, việc phát triển đồng thời nhiều giải pháp công nghệ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế cũng như khả năng tài chính của mình, thay vì chỉ giới hạn ở một loại phương tiện duy nhất.

Xe máy Honda: Bền bỉ, tiết kiệm, “dễ nuôi” và giữ giá tốt

Đối với nhiều người Việt, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản gắn bó trong nhiều năm. Chính vì vậy, độ bền, chi phí vận hành, khả năng sửa chữa thuận tiện và giá trị bán lại luôn là những yếu tố được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn xe.

Những mẫu xe máy Honda gắn liền với phong cách sống của nhiều người trẻ Việt. Ảnh: HVN

Đây cũng là lý do những mẫu xe máy Honda vẫn duy trì sức hút trên thị trường suốt nhiều thập kỷ.

Yếu tố đầu tiên là độ bền. Sau gần 30 năm phát triển tại Việt Nam, những cái tên như Wave Alpha, Future, Air Blade hay SH đã trở nên quen thuộc trên đường phố. Không khó để bắt gặp những chiếc Wave Alpha hoặc Future có tuổi đời hơn 20 năm vẫn lăn bánh bền bỉ như một người bạn đường thân thuộc của người chủ.

Xe Honda khẳng định vị thế nổi bật trên thị trường xe máy Việt Nam trong nhiều năm qua. Ảnh: HVN

Nói về mức tiêu thụ nhiên liệu, các mẫu xe máy Honda nổi tiếng nằm trong nhóm tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường.

Honda Future 125 FI sử dụng động cơ eSP dung tích 125cc có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,54 lít/100 km. Wave Alpha 110 có mức tiêu thụ khoảng 1,72 lít/100 km, trong khi Vision sử dụng động cơ eSP 110cc đạt khoảng 1,82 lít/100 km.

Ngay cả với những mẫu xe tay ga cao cấp hơn, SH160i sử dụng động cơ eSP+ 4 van dung tích 156,9cc có chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km.

Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng của Honda trải rộng khắp các tỉnh thành, mang lại sự an tâm cho khách hàng. Ảnh: HVN

Đi cùng đó, yếu tố “dễ nuôi” trở thành tiêu chí quan trọng đối với những người sử dụng xe làm phương tiện mưu sinh hoặc thường xuyên di chuyển xa. Đây chính là một lợi lớn của Honda khi sở hữu hệ sinh thái hậu mãi rộng khắp với hơn 800 HEAD trên toàn quốc. Nhờ mạng lưới trải dài từ thành thị đến nông thôn, khách hàng có thể dễ dàng sửa chữa xe ở bất kỳ đâu với nguồn phụ tùng sẵn có và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Đặc biệt, khả năng giữ giá cũng là một trong những lý do khiến xe máy Honda luôn “hot” trên thị trường. Các dòng Vision, Air Blade, đặc biệt là SH luôn nằm trong nhóm có tính thanh khoản cao trên thị trường xe cũ.

SH là ví dụ điển hình. Nhiều phiên bản SH sau 3-5 năm sử dụng vẫn duy trì giá bán lại ở mức cao so với giá mua ban đầu. Thậm chí, ở một số giai đoạn nguồn cung khan hiếm, giá giao dịch xe cũ còn tiệm cận giá xe mới.

Trong khi xe điện mở ra những lựa chọn mới cho tương lai, các dòng xe máy xăng của Honda vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh về độ bền, tính kinh tế, khả năng giữ giá. Trong bối cảnh này, chiến lược phát triển song song xe máy xăng và xe máy điện của Honda cho thấy nỗ lực đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Thạch Thảo