Từ đô thị xanh đến vận tải xanh: Mở rộng tư duy phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, khái niệm "phát triển bền vững" không còn là lựa chọn mà trở thành định hướng sống còn trong quyết sách chiến lược của các tập đoàn lớn. Là một trong những doanh nghiệp hoạt động nổi bật trong lĩnh vực bất động sản, KITA Group đã sớm định hình hướng đi này từ những khu đô thị đầu tiên với thiết kế đề cao mảng xanh, tối ưu hoá mật độ xây dựng để gia tăng không gian cảnh quan, hệ thống tiện ích bài bản và quy hoạch hiện đại.

Không chỉ vậy, theo đại diện KITA Group này, bài toán phát triển bền vững không thể chỉ dừng lại ở không gian sống mà cần được mở rộng ra toàn bộ chuỗi vận hành, trong đó bao gồm vận tải đô thị và logistics.

“Không đơn thuần là một bài toán về kinh tế, là doanh nghiệp phát triển đô thị, chúng tôi có trách nhiệm góp sức trong việc giải quyết vấn đề phát thải, một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng tại các đô thị lớn”, đại diện KITA Group chia sẻ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa KITA Group và Chery Bozhou Mini Vehicle (một thành viên của Tập đoàn Chery Auto Trung Quốc)

Thể hiện rõ quyết tâm hiện thực hóa định hướng vận tải xanh, KITA Group đã hợp tác với Chery Auto - một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc để phát triển dòng xe thương mại chạy điện, trọng tâm là phân khúc xe tải nhỏ phục vụ vận chuyển nội đô và logistics chặng ngắn.

Theo kế hoạch, hoạt động sản xuất, lắp ráp sẽ được triển khai tại Nhà máy Ô tô Giải Phóng (Công ty thành viên thuộc KITA Group) tại Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang với công suất 20.000 xe mỗi năm tại Việt Nam và hướng tới thị trường khu vực Đông Nam Á.

Xe tải điện - Mũi nhọn giảm phát thải trong chiến lược Net Zero

Việc KITA Group lựa chọn xe tải điện làm sản phẩm khởi đầu trong chiến lược điện hóa không phải là một quyết định mang tính ngẫu nhiên. Trên thực tế, đây là phân khúc có tác động phát thải lớn nhưng ít được chú ý trong chiến lược giảm phát thải của ngành giao thông.

Theo một số dữ liệu đánh giá cho thấy, 75% hàng hóa tại Việt Nam vận chuyển bằng đường bộ, trong đó 95% phương tiện vẫn dùng nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2025 cho thấy, ngành giao thông vận tải thải ra 32,9 triệu tấn carbon dioxide tương đương (MtCO2eq), chiếm 7,2% tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam; phần lớn do giao thông đường bộ, trong đó phân khúc phương tiện đường bộ xả thải nhiều nhất là xe tải chở hàng, chiếm 54%. Nếu không khử carbon, con số này có thể sẽ đạt tới 334 MtCO2eq vào năm 2050, theo kịch bản phát triển thông thường.

Một số mẫu xe thương mại chạy điện phù hợp với đặc thù vận tải đô thị nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm của KITA Group

Xe tải, đặc biệt loại nhỏ và trung chiếm tỷ lệ lớn trong vận chuyển nội đô và liên tỉnh ngắn, đồng thời, hoạt động liên tục ở khu vực đông dân cư, đóng vai trò huyết mạch trong chuỗi cung ứng. Nhiều phương tiện trong số này có công nghệ cũ, ít bảo trì, phát thải và tiếng ồn cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Điện hóa dòng xe thương mại được xem là giải pháp then chốt, tạo ra tác động trực tiếp và nhanh chóng tới chất lượng môi trường đô thị, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng “chặng cuối” đang ngày càng bùng nổ. Sử dụng xe tải chạy điện không chỉ giúp loại bỏ phần lớn khí thải trực tiếp, giảm tiếng ồn mà còn nâng cao hiệu suất vận hành và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Lợi thế này càng rõ rệt khi Chính phủ vừa ban hành biểu giá điện riêng cho trạm sạc chuyên dụng, mở đường cho việc đầu tư, mở rộng hạ tầng sạc một cách hiệu quả và bền vững.

Bước đi chiến lược này cho thấy KITA Group không chỉ hướng tới sản xuất phương tiện xanh mà còn tái cấu trúc hệ sinh thái vận tải đô thị phù hợp với lộ trình Net Zero của Việt Nam cũng như xu thế chung trên toàn cầu.

KITA Group là doanh nghiệp đa ngành, trong đó, nổi bật với vai trò nhà phát triển bất động sản đô thị sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Điểm chung ở các dự án do KITA Group phát triển đều cam kết về pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và định hướng quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Đây là yếu tố tiên quyết tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng và nhà đầu tư. Tiêu biểu có thể kể đến GIA by KITA - Khu biệt thự triệu đô nằm trong lõi trung tâm khu đô thị Ciputra (Hà Nội); Kiều by KITA - dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa hiếm hoi ngay khu vực lõi trung tâm Sài Gòn và KITA Airport City - khu đô thị tiên phong tại Cần Thơ áp dụng mô hình TOD (Transit Oriented Development) vốn được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới…

Lệ Than