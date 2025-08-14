Câu chuyện được Thạc sĩ Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Điện lực, chia sẻ tại Talkshow Upgrade: Sự nghiệp 4.0 do Trường Đại học Điện lực, Nhà xuất bản Công Thương và Saigon Books tổ chức ngày 14/8.

Ông Tuấn kể: Sau thành công từ một phòng gym, cựu sinh viên này đã mở liên tiếp chuỗi 6 phòng tập, có thời điểm doanh thu 100 tỷ đồng, đi xe Mercedes hơn 3 tỷ đồng.

Khi gặp sinh viên này, ông Tuấn đã khuyên nên đi học ngay các kiến thức về quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị truyền thông...

Tuy nhiên, 2 năm sau khi gặp lại, chủ phòng gym này chỉ còn đi xe SH. Nguyên nhân là do anh mang 100 tỷ đồng đi đầu tư vào đất và nhiều lĩnh vực khác. Do thiếu hiểu biết, đất mua không bán được, đầu tư thua lỗ... cuối cùng chỉ còn chiếc xe SH.

Ông Tuấn cho biết, sinh viên khởi nghiệp nếu chưa chuẩn bị đủ rất dễ thất bại. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần trau dồi kỹ năng và kiến thức cần thiết để sau khi ra trường, đi làm được 2-3 năm, tích lũy một số vốn, thêm kinh nghiệm, lúc đó khởi nghiệp mới giảm thiểu rủi ro.

Theo ông, trong khởi nghiệp có 3 cấp độ: kinh doanh, khởi nghiệp startup và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cấp độ kinh doanh thì ai cũng có thể làm, như bán trà đá, bánh mì... nhưng khởi nghiệp thì nên bắt đầu khi đã tốt nghiệp và có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc.

Thạc sĩ Chu Văn Tuấn chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Duy Anh

Theo ông Tuấn, mô hình kinh doanh chỉ bán sản phẩm mà khách hàng cần và thu hồi vốn trong ngày là rất đơn giản. Nhưng khi khởi nghiệp thực sự thì phải có doanh nghiệp, cần kiến thức về tài chính, pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Nếu khởi nghiệp mà không trang bị đủ kiến thức, thất bại là khó tránh.

Từng nhiều lần khởi nghiệp không thành, ông đúc kết: “Muốn thành công, phải tìm ra con đường thất bại nhanh nhất. Nếu không nhận ra sớm, bạn sẽ cạn vốn và mất phương hướng. Khi thấy không ổn, hãy dừng lại để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho lần sau”.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên, ông Tuấn cho rằng muốn khởi nghiệp thành công cần làm điều mình giỏi nhất, hiểu nhất và đam mê nhất.

Talkshow “Upgrade: Sự nghiệp 4.0” là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực, Nhà xuất bản Công Thương và các đối tác trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục và nghề nghiệp - với mục tiêu tăng cường kết nối, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời. Trong khuôn khổ chương trình, Nhà xuất bản Công Thương phối hợp cùng Saigon Books đã trao tặng “Tủ sách AI” cho Trường Đại học Điện lực - một món quà tri thức quý giá, góp phần hỗ trợ sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.