Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động!

Thưa quý đại biểu, cùng toàn thể nhân dân!

Hôm nay, tại thành phố Quy Nhơn tươi đẹp và mến khách, Tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra miền Bắc tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2025), hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tôi cũng gửi lời thăm hỏi thân tình đến gia đình và thân nhân của hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hai miền Nam - Bắc, những người đã đóng góp xương máu, sức người, sức của để tạo nên thành công của cuộc chuyển quân, đưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - một sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành chuyển quân tập kết ra miền Bắc tại Quy Nhơn. Ảnh: Hà Nam

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào!

Bình Định là nơi hội tụ các giá trị văn hóa đa dạng, phong phú, với truyền thống thượng võ, yêu nước và cách mạng, là chiến trường ác liệt trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Sau khi Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, Bình Định được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là khu vực 300 ngày và Cảng Quy Nhơn là địa điểm duy nhất để đưa các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị của Liên khu V ra miền Bắc.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Khu V, tỉnh Bình Định thực hiện hoàn thành xuất sắc việc tiếp nhận, đón tiếp cán bộ, đảng viên các tỉnh trong khu vực và thực hiện việc chuyển quân theo kế hoạch, bàn giao cho đối phương từng thời gian theo sự thỏa thuận của hai bên. Ngày 16/5/1955, chuyến tàu cuối cùng đưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và những người con Liên khu V ruột thịt tập kết ra Bắc, hoàn thành việc chuyển quân tập kết theo chủ trương của Đảng.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam của tỉnh Bình Định nói riêng và Liên khu V nói chung đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhiều đồng bào, cán bộ, học sinh sau khi học tập, rèn luyện đã trở lại quê hương, kề vai sát cánh cùng đồng chí, đồng đội chiến đấu để giải phóng tỉnh Bình Định, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều thế hệ con em học sinh được Đảng, Nhà nước đào tạo, trong đó nhiều người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và các địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học, các doanh nhân thành đạt, các văn nghệ sĩ tên tuổi… đã và đang cống hiến cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

70 năm trôi qua, kể từ sự kiện cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn cũng là ngần ấy năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Bình Định đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, thúc đẩy kinh tế phát triển, thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, nhanh, bền vững, hiện đại, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đã triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Những thành tựu to lớn, toàn diện đó đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước và là tiền đề quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định trong những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bình Định đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Thưa các đồng chí, quý đại biểu và toàn thể nhân dân!

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của truyền thống lịch sử, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện tập kết ra Bắc, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh thuộc Liên khu V trước đây càng phải tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Trong chiến tranh, chúng ta đã nhường cơm sẻ áo, chung sức đồng lòng. Trong hòa bình, chúng ta phải tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế của mỗi địa phương, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, tri ân, tôn vinh các gia đình chính sách, thân nhân cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện tập kết ra Bắc để lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự hi sinh, cống hiến to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và nhân dân ta; lòng tự hào về truyền thống văn hóa tốt đẹp và sức mạnh nội sinh của dân tộc; vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm của sự kiện tập kết ra Bắc trong thực hiện xây dựng, rèn luyện thế hệ cách mạng cho đời sau…, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bình Định tiếp tục quan tâm, phát huy giá trị lịch sử của di tích “Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc”, nơi ghi dấu ấn lịch sử của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Bởi đây là nơi lưu giữ ký ức một thời hào hùng của quân và dân Liên khu V, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ và thực hiện hoàn thành.

Tôi tin rằng, nơi đây thực sự trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, là nơi sinh hoạt truyền thống cho các tầng lớp nhân dân và là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định cần tập trung quán triệt và triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt là chủ trương hợp nhất tỉnh, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai, đưa tỉnh mới có đủ tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa của vùng Trung bộ và Tây Nguyên; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại; phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển - logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trung tâm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước và là trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kính thưa các quý đại biểu, thưa đồng bào!

Kỷ niệm 70 năm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; phát huy cao độ truyền thống yêu nước, “hào khí Tây Sơn”, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; đoàn kết, thống nhất tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng - Đại hội có ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tôi xin gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định qua các thời kỳ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các tỉnh, thành, những người con ưu tú của vùng đất Liên khu V xuống tàu tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn, quý đại biểu và toàn thể nhân dân.

Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, giành nhiều thành tựu to lớn góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!