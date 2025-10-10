Theo truyền thông địa phương, ngày 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được trích xuất từ camera trong nhà ghi lại cảnh 2 ông cháu đang lúi húi chơi với nhau trong bếp.

Ảnh chụp màn hình

Chỉ ít phút sau, một ngọn lửa lớn bùng lên khiến cháu bé bị cháy tóc, cháy lông mày và bỏng da mặt. Phía gia đình cho biết, do ông nội lấy bật lửa ra chơi với cháu nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội Trung Quốc ngay sau khi được chia sẻ. Đa số ý kiến nhận định, ông nội đã quá chủ quan khi dùng vật dụng nguy hiểm, dễ cháy nổ như bật lửa để chơi với con trẻ.

Ông Li Wei, chuyên gia thuộc Trung tâm Phòng chống tai nạn dân sinh Bắc Kinh, nhận định: “Trẻ em hiếu kỳ và lại chưa thể phản xạ kịp trước các tình huống nguy hiểm nên chỉ 1 giây lơ là, chủ quan của người lớn cũng có thể dẫn đến thảm kịch không thể cứu vãn”.

Cơ quan chức năng kêu gọi các gia đình, đặc biệt là người cao tuổi trông cháu, cần được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời tránh để bật lửa, bếp ga hay các thiết bị nhiệt trong tầm với của trẻ nhỏ.