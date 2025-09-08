Hôm nay, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể, tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Trước đó, ngày 6/9, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá 13, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Triết thay ông Nguyễn Văn Quảng vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn (thứ 3 từ phải sang) và ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Đồng thời, các đại biểu nghe tờ trình của Thường trực HĐND TP giới thiệu ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, với 81/82 đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Đức Ấn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính ngân hàng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng sáng 8/9

Ông Ấn có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh Hưng Yên - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Tổng Giám đốc BIDV; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tháng 6/2021, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 12/2024, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ngày 6/9 vừa qua, Ban Bí thư đã quyết định cho ông thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.